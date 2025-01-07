Деньги не собирают, за оценки не ругают: как проходят родительские собрания в странах Европы

В европейских странах коммуникация с родителями становится предпосылкой эффективности обучения. Проводя родительское собрание, чаще всего учитель рассказывает об успехах детей, где им нужна помощь и отвечает на другие заранее определенные вопросы. А на личных встречах обсуждаются социализация и коммуникация школьника.

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Новая украинская школа собрала несколько примеров, как проходит родительское собрание за границей. В некоторых странах такого понятия вообще нет, а в других родителей приобщают к разным школьным активностям, чтобы они принимали как можно больше участия в жизни ребенка.

Испания

Родительское собрание здесь проводится 3–4 раза в год. Обычно в начале и конце учебного года они общие. Первые, как правило, проходят в течение первого месяца. На этой встрече учитель рассказывает о программе, учебниках, тетрадях и запланированных внеклассных мероприятиях.

В этой стране дети проводят в школе значительную часть дня, однако имеют двухчасовой перерыв. Во время него ученики могут оставаться на обед в школьной столовой. Так что с родителями таких школьников обсуждают еще общее меню и стоимость питания. Это единственный финансовый вопрос, который могут поднимать на родительском собрании в испанской школе. В некоторых случаях педагог может предложить приобрести дополнительные рабочие тетради, однако если кто отказывается, то учитель предложит школьнику другую задачу.

В конце первого семестра родителей приглашают на индивидуальные встречи, время которых согласовывают заранее. Вся коммуникация происходит через обучающую платформу. Кроме того, педагоги здесь не делятся своим личным номером. Во время общения учитель будет рассказывать только об одном ребенке, однако тема не затрагивает оценки, ведь для этого у родителей есть электронные кабинеты.

В испанских школах много внимания уделяется индивидуальным особенностям школьников, а педагоги наблюдают и за происходящим на перерывах, как общаются ученики, какое у них настроение и т.д. Так, родителям рассказывают, с кем дружит их ребенок, как общается и чем интересуется во время пребывания в школе. На основе своих наблюдений педагог может дать рекомендации, на что обращать внимание.

Однако может произойти такая ситуация, что школьник придет расстроенный из-за ссоры родителей, в таком случае учитель может позвонить им и посоветовать не выяснять отношения в присутствии ребенка.

На последнем родительском собрании проводят итоги года, где рассказывают подробности обучения. Никакие домашние задания на летние каникулы здесь не задают, однако могут рекомендовать во время отдыха уделить внимание какому-либо предмету.

Франция

В этой стране общие родительские собрания проходят очень редко. Если они проходят, то обычно при переходе на следующий уровень в школе. Во время них директор может представить классного руководителя и других преподавателей, рассказать о программе обучения, предметах и особенностях школьных правил.

Такое же собрание проходит и при переходе в старшую школу, где происходит профориентация учеников. Родителям на них объясняют, какие возможности у школьников в избранном лицее и какие способности к избранному направлению имеют их дети.

Кроме того, в французской школе есть индивидуальные встречи с учителями, когда на каждого ребенка уделяется по 10 минут. Все педагоги находятся в своих кабинетах, а школьник вместе с родителями переходит из класса в класс по четкому расписанию. О таком собрании предупреждают заранее, и если кто-то не может прийти, то может отказаться. Кроме того, родители могут также выбрать и учителей, с которыми хотели бы пообщаться.

Также в школах этой страны работают непедагогические работники, помогающие в решении любых вопросов. К ним родители могут обратиться в случае необходимости пообщаться с учителем.

В бесплатных школах все финансовые вопросы решаются из бюджета, даже на экскурсии, походы в музеи и театры не собираются деньги. Исключением могут быть поездки на дальние расстояния, в другую страну. Тогда заведение заранее предупреждает о такой школьной активности.

Словакия

В этой стране родительское собрание проходит минимум два раза в год, где обсуждаются организационные вопросы. Здесь родители вносят вклад в фонд школы, который составляет 20 евро (чуть больше 800 гривен) в год и 40 евро в год в фонд класса. Дополнительно родители ежемесячно оплачивают группу продленного дня и обеды на этот период. Классный руководитель во время встречи сообщает об успешности класса в целом и о планах внеклассных активностей.

Нередко такие встречи могут иметь не только формальную основу. Так, после обсуждения всех вопросов родители могут жарить барбекю, а дети играть в какие-то игры, при этом все общаются.

Для оперативного уведомления родителей о результатах обучения используются школьные платформы и приложения. Там учитель может оставлять всю информацию об успеваемости школьника, а родители ее пересматривать.

Финляндия

Здесь родительское собрание не только способ донести информацию об обучении ребенка, но и метод привлечения родителей к активной коммуникации со школой. Педагоги предлагают темы для обсуждения, равно как родители. Встречи могут быть рассчитаны на всех родителей, параллели или одного класса.

Атмосфера на таком собрании должна быть неформальной, поэтому родителям могут предложить короткое упражнение на знакомство или расслабление. Сначала рассказывают об обучении детей, достижениях коллектива в обучении, а затем обсуждают вопросы, которые заранее определены списком. Образование здесь бесплатное, однако родительские комитеты могут организовывать сбор средств на школьные лагеря или экскурсии.

В финских школах также практикуются индивидуальные встречи с родителями, где обсуждаются успехи и траектория обучения отдельного ученика. Они могут происходить как по инициативе учителя, так и родителей и даже самого школьника. Ведь в Финляндии мнение ребенка считается чрезвычайно важным для эффективного обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, обязательно ли для украинских родителей участвовать в родительском собрании.

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