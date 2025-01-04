Обязательно ли для родителей участвовать в родительском собрании: разъяснение юриста

Родители не должны обязательно посещать родительское собрание в школе. Несмотря на то, что классный руководитель обязан проводить собрание родителей или актива класса не менее двух раз в семестр.

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Об этом рассказал юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. Согласно закону, родители школьников обязаны содействовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению им предусмотренных результатов обучения.

Ввиду того, что информация об успехах ученика является конфиденциальной и она не может разглашаться на общем собрании, посещение таких мер нельзя назвать пренебрежение родительскими обязанностями.

"Поскольку информация об успехах ребенка в овладении школьной программой (оценки) является конфиденциальной и не может разглашаться на общем собрании родителей класса, то посещение такого собрания нельзя назвать пренебрежением родительскими обязанностями. Ведь собрание скорее можно отнести к деятельности родительского самоуправления, что есть не обязанностью родителей, а правом, которым они могут воспользоваться, или нет", – отмечает Бондаренко.

Он замечает, что родители не имеют никакого наказания за то, что не посещают собрания. В то же время, следует предупредить учителя, если они не могут прийти на собрание и предложить другое время или способ для встречи с классным руководителем.

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