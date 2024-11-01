Имеют ли право ученики и родители на замену учителя или классного руководителя: разъяснение юриста

Родители учеников имеют право обратиться к директору школы с предложением заменить классного руководителя или учителя-предметника. Замена педагога является компетенцией администрации учебного заведения.

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Об этом сказал юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. Он отметил, что родители являются участниками образовательного процесса и могут обратиться к директору школы с обоснованным предложением по замене учителя или классного руководителя, в соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Украины "Об образовании".

По словам специалиста, родители имеют право вместе с директором найти способы наилучшего обеспечения интересов детей в учебном заведении.

Также Бондаренко отметил, что в части 3 статьи 38 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" сказано, что только руководитель заведения общего среднего образования имеет право "назначать на должность, переводить на другую должность и увольнять с должности работников учебного заведения, определять их должностные обязанности, поощрять и привлекать к дисциплинарной ответственности".

То есть замена учителя или классного руководителя является исключительной компетенцией администрации учебного заведения, но родители имеют право прийти к директору с определенным предложением, а тот должен его рассмотреть.

Ранее в сети разгорелась дискуссия относительно того, нужны ли в школах классные руководители. Украинский актер Александр Мирошниченко уверяет, что за границей в школах классных руководителей нет, и привел в пример кураторство. В частности, кураторы не занимаются хозяйственными делами и воспитательной работой, а выполняют роль менеджера, а не "мамы" для класса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более двух тысяч учителей хотят оставить профессию из-за низкой зарплаты.

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