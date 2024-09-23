Нужен ли в школе классный руководитель? В сети разгорелась дискуссия на болезненную тему еще со времен СССР

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Нужен ли в школе классный руководитель? В сети разгорелась дискуссия на болезненную тему еще со времен СССР

Наличие классного руководителя ведет начало со времен Советского Союза. В то же время в колледжах и университетах таких педагогов заменяют кураторы, а украинцы не могут дать точный ответ, для чего нужен такой учитель в школах.

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Такое мнение высказал украинский актер Александр Мирошниченко в сообщении в Facebook. Он уверяет, что за границей в школах классные руководители не встречаются.

Художник привел в пример кураторство. В частности, они не занимаются хозяйственными делами, так как такие вопросы на ответственности администрации.

Нужен ли в школе классный руководитель? В сети разгорелась дискуссия на болезненную тему еще со времен СССР

Также, по словам Мирошниченко, педагоги не имеют отношения к воспитательной работе, ведь они координируют учебный процесс, а не заменяют родителей. Кроме того, актер уверяет, что должностными обязанностями не предусмотрена помощь в организации внешкольных мероприятий. Так же в документах указаны и алгоритмы решения проблем учеников. Мирошниченко уверяет, что куратор становится менеджером, а не "мамой" для класса.

"Это основные отличия от классного руководителя. Мы инерционно тянем в современность древне-советские формы организации учебного процесса. А они уже абсолютно нежизнеспособны. Ни по функционалу, ни по форме, ни по возможностям оплаты. В результате имеем фактический хаос", – отметил художник.

В то же время, не все украинцы согласились с такими выводами и уверяли, что в других странах так же существуют классные руководители.

Нужен ли в школе классный руководитель? В сети разгорелась дискуссия на болезненную тему еще со времен СССР

"В Польше есть классные руководители, которые проводят родительское собрание, организуют экскурсии, проводят воспитательные часы, которым предоставляют информацию об отсутствии ребенка на занятиях".

"Германия – классный руководитель есть (назовите ли это как угодно, будь куратор). Вопрос финансовой помощи от родителей обсуждается (и тоже практикуется!), внешкольные мероприятия планируются, вопросы питания, обучения, поведения и т.д. обсуждаются, отсутствие ребенка контролируется. Ну а учебный и воспитательный процессы неразрывны".

Нужен ли в школе классный руководитель? В сети разгорелась дискуссия на болезненную тему еще со времен СССР

"В Израиле в школах (в младшей, средней и старшей) есть классные руководители. Есть родительские комитеты (которые собирают деньги). Внешкольная деятельность – классные руководители, есть обязательные экскурсии, есть воспитательный час, есть родительские собрания и отдельно встречи с предметниками".

"В Люксембурге есть классный руководитель. Трое детей, всех возрастов, в разных учебных заведениях и у всех есть классный руководитель".

А некоторые поделились собственным опытом кураторства.

Нужен ли в школе классный руководитель? В сети разгорелась дискуссия на болезненную тему еще со времен СССР

"Куратор у студентов, пункты 2, 3 и 4 действительности в вашем описании не отвечают. Есть кураторские часы, где со студентами обсуждаем важные вопросы, и досуг им организовываем и это все официально прописано в плане работы куратора на полугодие".

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УкраинаОбразование в УкраинеучительАлександр Мирошниченко