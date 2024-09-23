Нужен ли в школе классный руководитель? В сети разгорелась дискуссия на болезненную тему еще со времен СССР

Наличие классного руководителя ведет начало со времен Советского Союза. В то же время в колледжах и университетах таких педагогов заменяют кураторы, а украинцы не могут дать точный ответ, для чего нужен такой учитель в школах.

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Такое мнение высказал украинский актер Александр Мирошниченко в сообщении в Facebook. Он уверяет, что за границей в школах классные руководители не встречаются.

Художник привел в пример кураторство. В частности, они не занимаются хозяйственными делами, так как такие вопросы на ответственности администрации.

Также, по словам Мирошниченко, педагоги не имеют отношения к воспитательной работе, ведь они координируют учебный процесс, а не заменяют родителей. Кроме того, актер уверяет, что должностными обязанностями не предусмотрена помощь в организации внешкольных мероприятий. Так же в документах указаны и алгоритмы решения проблем учеников. Мирошниченко уверяет, что куратор становится менеджером, а не "мамой" для класса.

"Это основные отличия от классного руководителя. Мы инерционно тянем в современность древне-советские формы организации учебного процесса. А они уже абсолютно нежизнеспособны. Ни по функционалу, ни по форме, ни по возможностям оплаты. В результате имеем фактический хаос", – отметил художник.

В то же время, не все украинцы согласились с такими выводами и уверяли, что в других странах так же существуют классные руководители.

"В Польше есть классные руководители, которые проводят родительское собрание, организуют экскурсии, проводят воспитательные часы, которым предоставляют информацию об отсутствии ребенка на занятиях".

"Германия – классный руководитель есть (назовите ли это как угодно, будь куратор). Вопрос финансовой помощи от родителей обсуждается (и тоже практикуется!), внешкольные мероприятия планируются, вопросы питания, обучения, поведения и т.д. обсуждаются, отсутствие ребенка контролируется. Ну а учебный и воспитательный процессы неразрывны".

"В Израиле в школах (в младшей, средней и старшей) есть классные руководители. Есть родительские комитеты (которые собирают деньги). Внешкольная деятельность – классные руководители, есть обязательные экскурсии, есть воспитательный час, есть родительские собрания и отдельно встречи с предметниками".

"В Люксембурге есть классный руководитель. Трое детей, всех возрастов, в разных учебных заведениях и у всех есть классный руководитель".

А некоторые поделились собственным опытом кураторства.

"Куратор у студентов, пункты 2, 3 и 4 действительности в вашем описании не отвечают. Есть кураторские часы, где со студентами обсуждаем важные вопросы, и досуг им организовываем и это все официально прописано в плане работы куратора на полугодие".

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