Чем занять учеников в убежище? Учитель, которая играет с детьми в 'Зоопарк', покорила сеть

Украинская учительница Алина Бочагова нашла способ, чем занять детей в убежище во время воздушной тревоги, чтобы снизить у детей уровень стресса. Она играет с учениками в игру "Зоопарк", где нужно показывать разных животных.

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Видео с игрой педагог опубликовала на своем блоге в TikTok. Оно набрало более 37 тысяч просмотров и получило в комментариях много одобрительных отзывов от украинцев.

Так, сначала учительница объяснила детям правила игры.

"В зоопарке есть пять зверюшек – змея, лев, горилла, пингвин и акула (всех нужно показать с помощью рук). Я считаю до трех и каждый показывает любое животное и я тоже. Если ваше животное совпало с моим, вы выбываете из игры. В конце останется один ученик, он и будет победителем", – рассказала педагог.

Дети очень резво восприняли такую игру и с удовольствием провели время, несмотря на воздушную тревогу.

В комментариях пользователи благодарили учителя за такой способ помочь детям избежать стресса во время опасности.

Круто, что у вас хранилище позволяет это делать.

Великолепная идея! Спасибо.

Учительница молодец.

Спасибо, что-то такое и хотела найти, супер.

Интересная игра!

Супер!

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель физики Руслан Цыганков умилял сеть обращением к школьникам. Он призвал их не очень беспокоиться из-за оценок и ни в коем случае не думать, что учитель может в них разочароваться из-за оценки.

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