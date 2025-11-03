Через 10-20 лет выпускники школ так и будут двуязычными: Креминь забил тревогу из-за тревожной тенденции

Через 10-20 лет выпускники школ могут остаться двуязычными и будут отдавать предпочтение негосударственному языку в частном общении. Такая ситуация произойдет, если в Украине не изменится ситуация в образовании.

Об этом заявил бывший Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, информирует Еспресо. По его словам, в первую очередь это касается русско-украинского двуязычия, которое является искусственным, и следствием длительного русификации Украины, особенно областных центров, юга и востока страны.

"Если мы не сможем стабилизировать языковую ситуацию в образовании, это означает, что через 10-15-20 лет выпускники школ останутся двуязычными, а это значит, что они будут отдавать предпочтение не государственному языку в частном общении, а в зависимости от того, на каком языке общается школьник дома, на таком языке он будет общаться и в других сферах общественной жизни. Поэтому этот вопрос чрезвычайно важен. Образование – это наш стратегический оберег, это наш форпост", – сказал Креминь.

Он отметил, что с 2022 по 2025 год ситуация кардинально изменилась и есть несколько вещей, которые на это повлияли. Среди них эффективное действие закона и деятельность языкового омбудсмена, изъятие из школьной программы значительное количество текстов российского происхождения и сокращение учеников, которые учились на русском языке.

"Во-первых, эффективное действие закона и деятельность уполномоченного и всей нашей команды, включая Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Во-вторых, из школьной программы было изъято из курса зарубежной литературы огромное количество текстов русского происхождения с распространенными соответствующими нарративами. В-третьих, из 100 тыс. соискателей образования, которые учились на русском языке сейчас не осталось почти ни одного. Плюс был усилен контроль за применением государственного языка в образовательном процессе", – подчеркнул экс-чиновник.

Он сказал, что во всех выводах, которые проводились ежегодно, были даны рекомендации Министерству образования и науки, как стабилизировать ситуацию. В частности, речь шла о языковых курсах для родителей, проведении публичных мероприятий и создании дополнительных возможностей для применения украинского языка, а также медиаграмотности. Кроме того, в рекомендациях говорится об основных источниках русификации или двуязычия – социальные сети. По словам Кременя, в Украине должен быть запрещен Telegram. Однако самое главное, на что нужно обратить внимание – это образование.

