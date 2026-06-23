Через 25 лет после одноклассников: как житель Тернопольской области закончил школу в 41 год

Житель села Катериновка в Тернопольской области Максим Мазур получил свидетельство об окончании базового среднего образования в 41 год — спустя 25 лет после своих одноклассников. Мужчине пришлось бросить учебу, так как он был вынужден искать подработку. Поэтому, не доучившись несколько месяцев в 9 классе, он пошел работать.

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Вернуться в школу ему предложила директор гимназии Иванна Харчук, и он сразу согласился. В интервью Суспильному Мазур рассказал, что во время учебы учителя ему помогали и поддерживали его намерения.

"В девятом классе мне оставалось буквально два или три месяца до окончания девятого класса. Это была зима, и я ходил в кирзовых сапогах в школу. Представьте себе – зима, 30 градусов мороза, снег выше колен и потрепанные кирзовые сапоги. Я был вынужден бросить учебу, потому что пошел работать к другим людям, зарабатывать себе на хлеб, я хотел жить лучше. Ко мне приходили учителя и просили: "Максим, доходи, остался всего месяц-два". Но я сказал, что у меня нет такой возможности", — делится Мазур.

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Он также добавляет, что планирует продолжить получение образования.

"Лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Это образование, оно нужно. Я написал заявление, сдал экзамены, всё, что требовалось, и на сегодняшний день я уже получил свидетельство об окончании 9-го класса и не жалею об этом, потому что, по планам, если Бог даст, всё будет хорошо, я планирую пойти учиться куда-нибудь дальше", – рассказал 41-летний выпускник.

Самыми сложными предметами в школе для мужчины были алгебра и геометрия, однако он не сдался и выполнял задания.

"Самыми сложными предметами в школе были алгебра и геометрия. Они, наверное, были сложны не только для меня, но и для многих, потому что это сложные предметы. Но мой покойный отец всегда говорил – два по математике, но я ещё и хорошо пою, потому что я приносил пятерки. Я не испугался этого и, по возможности, сдал, справился. Учителя помогали, все подсказывали, никто меня не бросал, и всегда была поддержка со их стороны", — рассказывает мужчина.

В этом году школу экстерном закончили двое местных жителей – 37-летняя Оксана Коновальчук и 41-летний Максим Мазур.

"Экстернатная форма обучения – это форма, которая подходит тем, кто, например, работает и не может посещать учебное заведение. Фактически, они должны самостоятельно проработать материал, и два раза в год мы проводим оценку их знаний, чтобы проверить, действительно ли они освоили учебную программу, и в соответствии с этим выставляем оценки; если все выполнено хорошо и успешно, они получают свой аттестат", – рассказала Харчук.

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