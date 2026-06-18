'Я не помню, зачем зашла в комнату!' 77-летняя украинская пенсионерка поразила своими знаниями по математике и физике

77-летняя пенсионерка Вера поразила пользователей сети своими знаниями по математике и физике. Женщина без колебаний рассказала, что такое теорема Пифагора и что означает закон Ома.

Видео дня

Видео с ответами женщины, которое выложила её дочь Юлия Евгейчук в Instagram, набрало почти 435 тысяч просмотров. Украинцы предполагали, что 77-летняя женщина по профессии учительница, однако, как оказалось, она работала фельдшером. Евгения отметила, что её мама также любит химию и хорошо помнит украинский язык.

В то же время почти две тысячи лайков собрал комментарий, в котором пользователи сети выразили восхищение знаниями женщины, ведь многие часто забывают, зачем пришли в комнату. Кроме того, украинцы подчеркивали, что ответы бабушки настолько уверенные, что даже если спросить её о чём-то ночью, она всё равно ответит. К тому же, некоторые из комментаторов шутили, что женщину везут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Главные истории дня

"Дети сегодняшнего дня – вам есть чему поучиться. Понимаю, что геометрия мне в жизни не пригодилась, но логическое мышление никто не отменял. А в современном мире еще и критическое мышление было бы не лишним".

"Бабушка знает, а я ничего не помню даже о вчерашнем дне".

"Бабушку можно спросить даже в три часа ночи, можно отправить на НМТ – она со всем справится".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что шестиклассник, который сыграл на печатной машинке в Национальной филармонии Украины, поразил сеть.

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