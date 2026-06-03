Шестиклассник, который сыграл на пишущей машинке в Национальной филармонии Украины, поразил сеть. Видео

В умелых руках что угодно может стать музыкальным инструментом. Это убедительно доказала киевский педагог и концертмейстер Ольга Кричинская, ученик которой научился играть на печатной машинке и звонке.

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Шестиклассник Борис Дяченко сыграл на этих предметах в Национальной филармонии Украины. Ученик столичного музыкального лицея имени Николая Лысенко выступил в сопровождении симфонического оркестра под управлением народного артиста Владимира Сиренко. Ролик о том, как это было, Кричинская опубликовала у себя в Instagram.

Дело в том, что даже для игры на традиционных инструментах нужна не только техника исполнения, но и экспрессия. А характерный звук щелчка клавиш печатной машинки и треск ее каретки дают неплохой простор для выявления экспрессии. Именно этим и воспользовались преподавательница музыки и ее талантливый ученик. Даже шорох бумаги, которую Борис достает из своего "инструмента", превратили в эффектный финальный аккорд.

Комментаторы восхитились и самим исполнением, и смелостью преподавательницы, которая, несмотря на свою причастность к серьезной академической музыке, не побоялась такого необычного эксперимента. Впрочем, сама Кричинская убеждена: академическая музыка не должна быть скучной.

Стоит отметить, что парень действительно сыграл на пишущей машинке талантливо. Об этом свидетельствует хотя бы то, что комментаторы признавались, что с удовольствием переслушивали опубликованный музыкальный фрагмент несколько раз.

Источником вдохновения для своего эксперимента Кричинская назвала американского композитора, пианиста и дирижера Лероя Андерсона. В своих концертных пьесах он любил использовать неожиданные звуки, а щелчку клавиатуры посвятил короткое произведение "Печатная машинка", которое Борис Дяченко и исполнил перед зрителями киевской филармонии. В нем бытовой предмет выступает как перкуссия и даже солирует.

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