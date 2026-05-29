'Дети разносят все, что видят'. Филипп Коляденко, который преподает в 5–7 классах, раскрыл секрет общения с подростками

Украинский музыкант, а с недавних пор еще и школьный учитель Филипп Коляденко поделился собственным опытом общения со школьниками подросткового возраста. Мужчина, который сейчас работает с учениками 5-7 классов и учит их музыке, рассказал, как ему удается находить с ними общий язык.

Своими мыслями Коляденко поделился в интервью Алине Доротюк. Он откровенно описал трудности, с которыми сталкивался в начале работы, и объяснил, что на самом деле помогает удерживать внимание детей.

По словам Коляденко, главный вызов для современного учителя – это поведение подростков в большой группе и их короткая концентрация. "Мои основные страхи в том плане, что дети... центр внимания у нас 5 минут и дальше разносим все, что видим", – поделился он.

Преподаватель признался, что не сразу смог адаптироваться к специфике учительской профессии – на это понадобилось время. Коляденко и раньше преподавал музыку, но работал преимущественно индивидуально, поэтому групповые занятия с целым классом стали для него новым опытом.

Своим ключом к взаимопониманию с подростками он назвал не строгую дисциплину, а терпение и постепенное налаживание контакта. "Я выстроил себе, наверное, терпение, понимание детей. Мы слушаем друг друга", – рассказал Коляденко о своих учительских приемах.

Он также поделился, что уделяет отдельное внимание индивидуальному подходу к ученикам. По словам Коляденко, универсальной модели поведения с классом не существует, и каждый ребенок требует отдельного внимания. Именно поэтому первые месяцы работы с новым классом он фактически тратит на наблюдение. "У меня уходит месяц-два, может, ну, я не знаю, может и три, я их изучаю каждого... я понимаю, что нет ни единого подхода, который бы вот ты просто дублировал на каждый класс, на каждого человека", – признался педагог.

И добавил, что такой подход позволяет не только уменьшить хаос в классе, но и заинтересовать детей обучением. Коляденко подчеркнул: его задача как преподавателя музыкального творчества – не просто объяснить материал, а вызвать эмоциональный отклик и мотивацию. "Моя самая большая миссия в эти 15 минут из 45 их полноценного внимания на мне – успеть влюбить их в звук и влюбить их самих в то, что они могут", – рассказал он.

Коляденко поделился, что на своих уроках делает ставку на практику и взаимодействие: дети знакомятся с инструментами, играют вместе и экспериментируют с музыкой. Такой формат, по его словам, помогает им лучше понять собственные интересы. А само поведение учеников, по его наблюдениям, может меняться достаточно быстро. Те, кто сначала хочет только громкости и активности, со временем переходят к более сосредоточенной работе. И именно эти изменения музыкант считает главным результатом своей работы. "Для меня это всегда победа, когда я смогу и вижу, как я их влюбляю в искусство", – признался он.

Молодой учитель выразил убеждение: даже если в начале урока кажется, что класс "разносит все вокруг", это не проблема дисциплины, а вопрос подхода. И если преподаватель готов потратить время на понимание каждого ученика, результат не заставит себя ждать.

