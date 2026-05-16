Это работает! Учительница рассказала, как за неделю заставила учеников забыть о надоедливом меме 'six-seven'

Современные школьники придумали невероятно раздражающий мем six-seven, который выводит взрослых из равновесия своей непонятностью. Здесь можно почитать, что именно он означает, а учительница немецкого языка Мария Ковальчук поделилась лайфхаком, как от него избавиться буквально за считанные дни.

О своем методе она рассказала в соцсети Threads в ответ на сообщение пользовательницы @ka.milaaaaaa.a с фотографией объявления, прикрепленного на классной доске. По сути, это был больше крик души учителя: "Кто говорит в классе six-seven, не идет на перемену!!!". "Когда мы были в 4 классе, такого не было", – подписала его автор.

Самым популярным реплаем стала реплика Ковальчук с простым, но действенным методом, который можно свести к формуле "не можешь победить – возглавь". "Работаю учителем. Довела эту ситуацию до абсурда. Купила кепку, футболку и носки с надписью 67. Вместо приветствия и прощания - 67. Через неделю этот мем стал не актуальным", – написала она.

Метод вызвал бурную положительную реакцию у пользователей Threads. Кто-то хвалил Марию за то, что она явно не прогуливала лекции по психологии во время учебы, кто-то называл ее гением.

Одна пользовательница поделилась, как похожим способом отучила четырехлетнюю дочь употреблять бранное слово. Девочка бездумно вставляла чуть ли не в каждое предложение.

Рассказывали комментаторы и о других, не менее эффективных методиках борьбы с мемом six-seven.

