Российский TikTok-тренд 'Дастин, Лукас' довел до безумия украинских школьников: почему подростки унижают учителей

В социальных сетях набирает обороты тренд, где школьники публикуют фото учителей под звук мелодии "Dustin, Lucas, Will, Mike, me" из сериала "Очень странные дела". Педагогов делят на "хороших" и "плохих", а снимки последних прикрепляют к нецензурной части песни. Школьникам подобный тренд кажется забавным, а видео все чаще попадаются пользователям сети.

OBOZ.UA собрал информацию о том, почему этот тренд набирает популярности среди подростков, тогда как взрослые бьют тревогу и считают это травлей учителей. Подобные видео сопровождаются, как правило, подписью номера школы, в которой работают учителя.

О чем свидетельствует популярность тренда

Буллинг в российских школах – системное явление, тогда как методы противодействия ему не образуют целостной модели мониторинга и профилактики инцидентов. Кроме того, общество имеет туманное представление о статусе педагогов, ведь там до сих пор распространено мнение, что учитель – должностное лицо, которое нуждается в контроле. В то же время, в этой стране падает престиж учительской профессии. Так, в 2021 году такой ее считало 19% опрошенных, а в 2024 – только 13%.

К чему сериал "Очень странные дела"

Звук "Dustin, Lucas, Will, Mike, me", в котором актеры сериала "Очень странные дела" пересказывают сюжет всех пяти сезонов сериала, стал популярным в прошлом году. Так, вместо объяснений предложений главные герои произносят по очереди имена, слова и словосочетания, которые отсылают к основным сюжетным поворотам каждого сезона. Однако российские школьники к оригинальной аудиодорожке добавили короткие фразы с нецензурной лексикой. Видео подростки размещают с хэштегами #школа, #тренд и #дастинлукас, однако они не набирают много просмотров и лайков, ведь почти все критикуют подобные действия школьников.

Напомним, среди украинских школьников распространяется тренд, в котором они снимают видео или выставляют фото учителей под нецензурный звук. Все это проявляется как неуважение и одна из форм буллинга педагога. На этом отметила репетитор английского языка Татьяна Федорец. Она подчеркнула, что несмотря на разговоры о защите детей, требуют внимания и учителя, ведь уважение должно быть взаимным. Педагог отмечает, что свобода заканчивается там, где начинается унижение другого человека, а учитель – не персонаж для сбора лайков.

Об опыте попадания на такие видео рассказала и одна из популярных в сети учительниц из Черновцов – Алина Мец. По ее словам, неприятно осознавать подобную ситуацию. Педагог подчеркивает, что с уважением относится к ученикам, однако не понимает для чего они делают подобное. Ее сообщение стало вирусным в сети и набрало более 1,5 миллионов просмотров.

В то же время, многие украинцы отмечали, что за подобные действия отвечать должны не только школьники, но и их родители. Кто-то соглашался с мнением, что за подобные действия нужно наказывать штрафом.

