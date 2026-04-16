Среди украинских школьников распространяется странный 'тренд' с унижением учителей: педагоги заявили о буллинге

Среди украинских школьников распространяется тренд, в котором они снимают видео или выставляют фото учителей под нецензурный звук. Все это проявляется как неуважение и одна из форм буллинга педагога.

Видео дня

На этом отметила репетитор английского языка Татьяна Федорец в заметке в Threads. Она подчеркнула, что несмотря на разговоры о защите детей, требуют внимания и учителя, ведь уважение должно быть взаимным. Педагог отмечает, что свобода заканчивается там, где начинается унижение другого человека, а учитель – не персонаж для сбора лайков.

"Сейчас будет душно. Новый "тренд" среди учеников – снимать видео или выставлять фото учителей под нецензурный звук – это не смешно и не креативно. Личное мнение. Это – неуважение и, по сути, форма буллинга. Мы много говорим о защите детей, и это правильно. Но уважение должно быть взаимным. Учитель – не персонаж для унижения ради лайков. Свобода самовыражения заканчивается там, где начинается унижение другого человека. Хотелось бы, чтобы об этом помнили", – написала Федрец.

Об опыте попадания на такие видео рассказала и одна из популярных в сети учительниц из Черновцов – Алина Мец. По ее словам, неприятно осознавать подобную ситуацию. Педагог подчеркивает, что с уважением относится к ученикам, однако не понимает для чего они делают подобное. Ее сообщение стало вирусным в сети и набрало более 1,5 миллионов просмотров.

В то же время, многие украинцы отмечали, что за подобные действия отвечать должны не только школьники, но и их родители. Кто-то соглашался с мнением, что за подобные действия нужно наказывать штрафом.

"На учителей и их чувства всех плевать начиная от самих детей и заканчивая родителями, некоторые родители еще бы и сами посмеялись с подобных видео".

"Вчера с дочкой говорили об этом. Она мне рассказала, что в тиктоке увидела об учителях своей школы. Я ей объяснила, что это не нормально и такого позволять себе не то, что к учителям, а к любому человеку не норма, что это не смешно. Это не она конечно сделала, а я ей мозг запарила".

"Одного штрафа бы хватило, чтобы это не стало трендом. Все эти проблемы происходят от вседозволенности и безнаказанности".

"Странно, что некоторые комментаторы это даже оправдывают. Видимо, яжмать/яжбать. Если такое увидели, сразу в суд. Другим наука будет. У нас так один доснимался".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Британии назрел "кризис маскулинности", на который жалуются учителя-женщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!