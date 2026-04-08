'Это бомба замедленного действия'. В школах Британии назрел 'кризис маскулинности': на что жалуются учителя-женщины

В школах по всей Великобритании нарастает "кризис маскулинности", где растет мизогинистическое злоупотребление в отношении женского персонала, что приводит к травматизации и унижению жертв. Почти четверть педагогов, принявших участие в опросе профсоюза, сказали, что в течение последних 12 месяцев они стали объектом мизогинии со стороны учащихся. Это самый высокий процент за последние четыре года проведения опросов.

Одна из учительниц рассказала, что ученик назвал ее "долбаной негодяйкой", другая – что школьник сделал ее обнаженные фотографии с помощью искусственного интеллекта. В то же время, некоторые ребята шутили об изнасиловании девушек, а потом смеялись, когда их вызывали. Об этом информирует Тһе Guardian.

Генеральный секретарь профсоюза учителей NASUWT Мэтт Врак, предупредил, что это бомба замедленного действия и призвал к лучшей поддержке и обучению для борьбы с влиянием "маносферы" в школах.

"Более 70% учительской профессии – это женщины. Если учительницы сообщают, что они не могут сдерживать гендерную агрессию в своих классах, то у нас в руках бомба замедленного действия. Эти ученики – те же ребята и юноши, которые впоследствии станут мужчинами, родителями и коллегами на рабочем месте. В конце концов они могут развить влияние в общественной сфере. Мы должны помочь им и их жертвам, в частности учителям, пока не стало слишком поздно", – сказал Врак.

Алгоритмы социальных сетей, вызывающие зависимость, ежедневно "кормят" детей вредным контентом, который имеет очевидные негативные последствия, отмечают в Национальном профсоюзе педагогов.

В опросе учительницы рассказывали, что ученики игнорировали их, смеялись над ними и относились свысока. В частности называли их "любовь", говорили "успокоиться" и унижали комментариями вроде "видимо, сейчас именно это время месяца". Также, педагоги жаловались на сексуализированные звуки и жесты, которые используются для унижения и пренебрежения, на недостаточную поддержку со стороны родителей или руководства школы.

Одна из преподавательниц сказала, что ей задавали вопросы сексуального или неуместного характера, а другая задокументировала свой опыт: "Сказали, что я плохая учительница. Спросили, почему я не улыбаюсь больше. На меня мяукнул ученик мужского пола".

"Родители говорили мне, что если я не могу справиться с мальчиками-подростками, то мне нужно "работать в чертовом детском саду".

Другая поделилась: "Меня это изматывает и раздражает, когда руководство (которое в основном мужчины) не воспринимает это достаточно серьезно, возможно, не осознавая влияния".

Врак призвал к проведению большего количества обучений для персонала. По его словам, в школах назревает кризис маскулинности, а учителям крайне необходима усиленная поддержка, чтобы справиться с новой гранью управления поведением.

Руководитель отдела политики и кампаний Коалиции "Прекратить насилие в отношении женщин" Ребекка Гитчен призвала к строгим санкциям против технологических компаний, которые не борются с распространением мизогинии в Интернете. Она отметила, что школы, особенно учительницы и ученицы, несут на себе основное бремя роста мизогинии, подпитываемой прибыльными технологическими компаниями. По ее словам, это не только влияет на права девушек, образование и безопасность в классе, но и имеет негативное влияние на равенство во всем обществе.

"Учителя, школы и специализированные службы по вопросам насилия в отношении женщин и девушек должны быть стабильно и должным образом обеспечены ресурсами для реагирования на эти новые вызовы и обеспечения молодежи инструментами для установления здоровых романтических и сексуальных отношений во взрослой жизни", – сказала Гитчен.

