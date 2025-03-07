Ругали, угрожали и избивали: 80% учителей в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии обвинили родителей школьников в издевательствах
Четыре из пяти руководителей школ в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии сообщили, что за последний год педагоги испытали жестокое обращение со стороны родителей учеников. Так, согласно опросу, в учителей плевали, "троллили" в социальных сетях и даже физически нападали.
42% учителей отметили, что в течение последнего года были вынуждены заблокировать родителей на сайте учебного заведения, передает The Guardian. Более трети педагогов сообщили о случаях в полицию, а более 70% педагогов направили предупредительное или электронное письмо.
Согласно опросу, словесные образы были самой распространенной проблемой:
- 85% руководителей школ сказали, что они были мишенью в прошлом году;
- 68% заявили об угрозах;
- 46% об оскорблениях в Интернете;
- 22% указали на дискриминационную лексику.
Каждый десятый педагог сообщил о физическом насилии, а 4% сказало, что на него плевали за последние 12 месяцев. 86% педагогов указали, что проблема обострилась за последние три года.
Один из директоров школы сообщил, что получил оплеуху по лицу от одного из родителей и угрозы убийства от другого.
Всего участие в опросе приняло 1600 членов Национальной ассоциации директоров школы. Лишь 18% сказали, что они лично не испытывали жестокого обращения со стороны родителей в течение последнего года. Также отец одного из школьников кричал в лицо учительнице, которая была на седьмом месяце беременности.
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