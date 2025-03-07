Школа в Великобритании нашла неожиданную причину опозданий учеников: зеркала теперь под запретом

Ольга Липич
Моя Школа
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Школа в Великобритании нашла неожиданную причину опозданий учеников: зеркала теперь под запретом

Общеобразовательная школа William Farr Church of England в Уэлтоне (Великобритания) приняла решение запретить все зеркала в туалетных комнатах на территории учебного заведения. Причина в том, что ученики слишком много времени проводят около зеркала, собираясь там группами, и из-за этого опаздывают на уроки.

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Такое правило ввел директор школы Грант Эдгар, передает Mirror. По его словам, туалеты используются как место сбора учеников, и что зеркала являются причиной "некоторых проблем во время переходного периода".

Он отметил, что школьники слишком много времени проводят у зеркал в школьных туалетах, из-за чего опаздывают на уроки и заставляют других учеников чувствовать себя некомфортно.

Те, кому нужно зеркало "в медицинских целях", могут попросить его на ресепшене.

Школа в Великобритании нашла неожиданную причину опозданий учеников: зеркала теперь под запретом

"На прошлой неделе мы приняли решение убрать зеркала из всех студенческих туалетов по всему кампусу, чтобы ускорить время перехода между уроками и гарантировать, что все ученики будут чувствовать себя комфортно при использовании туалетов", – прокомментировал один из представителей школы.

По его словам, туалеты использовались как точка сбора, что создавало проблемы для учеников, которые действительно хотели ими воспользоваться.

"Длинные очереди и чрезмерное движение в туалетных блоках приводили к замедлению времени перехода между уроками, а также после перерыва и обеда. Это влияет на своевременное начало уроков. Если каждый урок в течение учебного года начинается на две минуты позже запланированного, то это приводит к потере в общей сложности 6,4 дня обучения в течение учебного года. Некоторые ученики чувствуют себя некомфортно, используя помещения, когда там собираются большие группы учеников. Этот вопрос поднимают как ученики, так и родители", – добавил он.

Однако такое правило не понравилось родителям, которые назвали его "глупым", "экстремальным" и "немного странным".

Школа в Великобритании нашла неожиданную причину опозданий учеников: зеркала теперь под запретом

Мама одной из учениц обеспокоена тем, что этот странный шаг может вызвать проблемы у ее дочери, которая носит контактные линзы и брекеты. "Ей действительно нужно зеркало, чтобы снять контактные линзы", – сказала она, добавив, что это решение "не избавляет от каких-либо проблем".

Другая мама сказала: "Это всего лишь зеркала, не так ли? У нас дома есть зеркала, почему мы не можем иметь их в школе?".

В то же время одна из мам, Карен, поддержала изменение, заявив, что это позволит ее дочери приходить на уроки вовремя, а не проверять, "не отпали ли" ее ресницы.

По словам детского психолога Эммы Кенни, хотя школы имеют "право устанавливать правила", но дети должны "участвовать в принятии решений", которые влияют на их жизнь.

"Вы не знаете, что происходит в жизни этого ребенка. Этот центр в ванной, где они проверяют макияж и замазывают пятна, может быть для них очень важен", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании бьют тревогу из-за неопрятности среди учеников школ. Все больше учителей говорят, что вынуждены стирать школьную форму учеников, чтобы они не столкнулись с изоляцией или издевательствами.

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