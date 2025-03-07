Школа в Великобритании нашла неожиданную причину опозданий учеников: зеркала теперь под запретом

Общеобразовательная школа William Farr Church of England в Уэлтоне (Великобритания) приняла решение запретить все зеркала в туалетных комнатах на территории учебного заведения. Причина в том, что ученики слишком много времени проводят около зеркала, собираясь там группами, и из-за этого опаздывают на уроки.

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Такое правило ввел директор школы Грант Эдгар, передает Mirror. По его словам, туалеты используются как место сбора учеников, и что зеркала являются причиной "некоторых проблем во время переходного периода".

Он отметил, что школьники слишком много времени проводят у зеркал в школьных туалетах, из-за чего опаздывают на уроки и заставляют других учеников чувствовать себя некомфортно.

Те, кому нужно зеркало "в медицинских целях", могут попросить его на ресепшене.

"На прошлой неделе мы приняли решение убрать зеркала из всех студенческих туалетов по всему кампусу, чтобы ускорить время перехода между уроками и гарантировать, что все ученики будут чувствовать себя комфортно при использовании туалетов", – прокомментировал один из представителей школы.

По его словам, туалеты использовались как точка сбора, что создавало проблемы для учеников, которые действительно хотели ими воспользоваться.

"Длинные очереди и чрезмерное движение в туалетных блоках приводили к замедлению времени перехода между уроками, а также после перерыва и обеда. Это влияет на своевременное начало уроков. Если каждый урок в течение учебного года начинается на две минуты позже запланированного, то это приводит к потере в общей сложности 6,4 дня обучения в течение учебного года. Некоторые ученики чувствуют себя некомфортно, используя помещения, когда там собираются большие группы учеников. Этот вопрос поднимают как ученики, так и родители", – добавил он.

Однако такое правило не понравилось родителям, которые назвали его "глупым", "экстремальным" и "немного странным".

Мама одной из учениц обеспокоена тем, что этот странный шаг может вызвать проблемы у ее дочери, которая носит контактные линзы и брекеты. "Ей действительно нужно зеркало, чтобы снять контактные линзы", – сказала она, добавив, что это решение "не избавляет от каких-либо проблем".

Другая мама сказала: "Это всего лишь зеркала, не так ли? У нас дома есть зеркала, почему мы не можем иметь их в школе?".

В то же время одна из мам, Карен, поддержала изменение, заявив, что это позволит ее дочери приходить на уроки вовремя, а не проверять, "не отпали ли" ее ресницы.

По словам детского психолога Эммы Кенни, хотя школы имеют "право устанавливать правила", но дети должны "участвовать в принятии решений", которые влияют на их жизнь.

"Вы не знаете, что происходит в жизни этого ребенка. Этот центр в ванной, где они проверяют макияж и замазывают пятна, может быть для них очень важен", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании бьют тревогу из-за неопрятности среди учеников школ. Все больше учителей говорят, что вынуждены стирать школьную форму учеников, чтобы они не столкнулись с изоляцией или издевательствами.

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