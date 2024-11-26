40% учителей признались, что стирают школьную форму учеников из-за проблем с гигиеной: власти Великобритании бьют тревогу

В Великобритании бьют тревогу из-за неопрятности среди учеников школ. Все больше учителей говорят, что вынуждены стирать школьную форму учеников, чтобы они не столкнулись с изоляцией или издевательствами.

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Об этом пишет Sky News. Последние опросы показали, что более 80% учителей сообщили о росте "гигиенической бедности" среди своих учеников. А одна их школ в Блэкпуле даже установила собственную прачечную самообслуживания, чтобы помочь ученикам.

Так, около 40% учителей, опрошенных клининговым брендом smol и благотворительной организацией Hygiene Bank, заявили, что сами стирали форму учеников, чтобы те ходили в школу в чистой одежде. В то же время 88% заявили, что помогали ученикам с необходимыми средствами гигиены.

Специалист по поддержке семей в школе св. Катберта в Блэкпуле Лиза Кроппер сказала, что некоторые семьи просто не могут позволить себе стиральный порошок в тот конкретный день, когда необходимо стирать школьную форму.

Директор школы Сара Смит сказала: "Я никогда не думала, что мне понадобится прачечная самообслуживания в нашей школе. К сожалению, таково положение дел в наших семьях. Им невероятно трудно отапливать свои дома, кормить детей и стирать одежду. Это просто неотъемлемая часть того, что происходит сейчас".

Опрос показал, что влияние гигиенической бедности глубоко затрагивает учеников, часто заставляя их сталкиваться с социальной изоляцией, издевательствами и прогулами. Учителя все чаще берут на себя такие обязанности, как стирка и предоставление средств гигиены, чтобы ученики чувствовали себя в безопасности и принятыми.

Представитель правительства в комментарии журналистам сказал, что власть "принимает меры по разрушению барьеров".

"Это включает в себя принятие закона о снижении стоимости школьной формы за счет ограничения количества фирменных товаров, а также то, что около 750 школ начнут предоставлять утренние клубы уже в апреле следующего года", – отметил чиновник.

В британской Ассоциации руководителей школ и колледжей (ASCL) еще в прошлом году рассказывали о финансовых проблемах в семьях. Гигиеническая бедность связана с очень высоким уровнем лишений, поскольку семьям приходится выбирать между покупкой стиральной машины, одежды и оплатой счетов за электроэнергию.

Такая ситуация возникла уже давно, однако серьезной проблемой стала после пандемии коронавируса и кризиса стоимости жизни, поскольку все больше семей испытывают финансовые трудности.

"Уровень детской бедности в Великобритании совершенно неприемлем, и правительство должно сделать больше для решения этой проблемы", – считают в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Великобритании хотят запретить ходить детям начальных классов в школу в подгузниках, ведь это негативно влияет на учебный процесс. Исследование показало, что каждый четвертый ученик не умеет пользоваться туалетом. Учителя вынуждены уделять внимание смене одежды детям, из-за чего не могут полноценно проводить уроки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Великобритании полностью запретят мобильные телефоны.

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