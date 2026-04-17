'Учительница по специальности' озвучила непопулярное мнение о буллинге педагогов в TikTok: дети не делают ничего безосновательно

Учительница по специальности Влада, считает, что педагоги должны задуматься, почему дети в социальных сетях стали их унижать, выставляя фото или видео школьных преподавателей под нецензурный звук. По ее мнению, подростки не делают ничего безосновательно, а педагогам иногда тоже нужно пересматривать свое поведение, подход к обучению и коммуникацию с детьми.

Женщина также считает, что авторитет нужно строить не через запугивание или угрозы, а преподаватели должны быть в первую очередь для детей помощниками, а уже потом – учителями. Такое мнение Влада выразила в комментарии под сообщением в TikTok психологу с никнеймом your_psyheia. Комментарий собрал почти 600 лайков от пользователей сети.

"Я по специальности учитель. Но ведь дети не делают ничего безосновательно. Если бы меня выставили в этом тренде в негативном контексте, я бы задумалась...и задумалась бы над тем, действительно ли я хороший учитель и чем заслужила такое отношение. Учителям тоже иногда нужно пересматривать свое поведение и подход к обучению и коммуникации с детьми. Важно строить авторитет не через запугивание или угрозы. Чтобы дети уважали, прежде всего нужно быть для них помощником, а уже потом – учителем", – говорится в комментарии.

Сама же психолог говорит, что тренд пришел в Украину из России, где школьники начали создавать видео-ролики с учителями, чтобы высмеять их в сети. Эксперт отмечает, что общество много обращает внимание на то, что дети страдают от буллинга учителей. Зато мало кто говорит о том, что педагоги подвергаются травле от учеников.

"Эти самые детки, на которых пока не распространяется административная и уголовная ответственность, просто берут снимки чужих людей, и им весело. Они выставляют в интернете. Я напомню, что у этих людей, которых вы выставляете, также есть семьи и есть дети. Хотя у таких детей никакой рефлексии и ноль ответственности. Родители обратите внимание на то, чем занимаются ваши дети в интернете", – сказала психолог.

В комментариях мнения украинцев разделились. Кто-то поддерживал взгляды специалиста и говорил, что в этом виноваты родители, которые не воспитывают детей. В то же время, другая часть считает, что самим учителям нужно обратить внимание на то, как они ведут себя со школьниками.

"Резко осуждаю этот тренд и буллинг в любом проявлении, но отмечу, что дети, когда их буллят, часто задумываются над тем, почему так происходит и как им измениться, чтобы этот буллинг прекратился. А учителей никогда такие мысли не посещают".

"Кто сознательный поймет, а "яжмама", которые совета не могут дать "корзинкам" никогда не поймут".

"Если бы такая ситуация произошла с моей школой, я бы точно не кричала на ребенка или детей, которые сделали это видео, это только ухудшило бы ситуацию и могло оставить обиду на всю жизнь. Сказала бы, что не обижаюсь из-за самого видео, но для кого-то подобные вещи могут быть действительно болезненными. Если они считают, что я где-то не права, это всегда можно обсудить. Я готова выслушать их мнение и принять его во внимание. Также я бы провела анонимный опрос среди учеников: какой они меня видят как учителя. Добавила бы варианты с возможными плюсами и недостатками, чтобы честно понять их восприятие. и уже на основе этого постаралась бы изменить подход и улучшить коммуникацию с детьми".

Напомним, среди украинских школьников распространяется тренд, в котором они снимают видео или выставляют фото учителей под нецензурный звук. Все это проявляется как неуважение и одна из форм буллинга педагога.

На этом отметила репетитор английского языка Татьяна Федорец в заметке в Threads. Она подчеркнула, что несмотря на разговоры о защите детей, требуют внимания и учителя, ведь уважение должно быть взаимным. Педагог отмечает, что свобода заканчивается там, где начинается унижение другого человека, а учитель – не персонаж для сбора лайков.

Об опыте попадания на такие видео рассказала и одна из популярных в сети учительниц из Черновцов – Алина Мец. По ее словам, неприятно осознавать подобную ситуацию. Педагог подчеркивает, что с уважением относится к ученикам, однако не понимает для чего они делают подобное. Ее сообщение стало вирусным в сети и набрало более 1,5 миллионов просмотров

