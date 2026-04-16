Что такое 'six–seven'? Учительница английского языка объяснила популярный среди детей мем: баскетболисты и рэпер ни при чем

Учительница английского языка Яна Березень объяснила, что означает популярный тренд среди детей "six–seven". По ее словам, значение выражения происходит от игры в кости.

В заметке в TikTok педагог отмечает, что комбинация цифр шесть и семь означает неблагоприятный ход для игрока. Поэтому, выражение означает "быть в сложностях или запутанном состоянии".

"Six–seven на самом деле имеет отрицательное значение и означает быть в хаосе, беспорядке и неблагоприятных обстоятельствах. Оказывается, что значение этого выражения происходит от игры в кости, где комбинация цифр 6 и 7 означает неблагоприятный ход для игрока. Отсюда происходит выражение "be at six and sevens" – быть в сложностях, трудностях или запутанном состоянии", – рассказывает Март.

Напомним, школы заполонил мем "шесть-семь" – слова, которые наугад выкрикивают ученики или рисуют себе эти цифры на лице. Учителя называют этот тренд "самым бессмысленным". Опрос 10 000 педагогов показал, что четверо из пяти школьных преподавателей слышали эту вирусную фразу во время проведения уроков в течение недели, а среди учителей младших классов этот процент вырос до 90%.

Считается, что тренд пришел в Великобританию из США.Педагоги говорят, что упоминание страницы 67, года 1967 или любых других фраз, содержащих 6 или 7, вызывают бурный хор. Даже учителя физкультуры не могут этого избежать.

Дошло до того, что школьные преподаватели говорят, что дети должны открыть 55 страницу и добавить к этому 12.

Украинцы также забили тревогу из-за мема "6-7", который добрался и до наших школьников. Вероятнее всего он распространился через социальные сети TikTok и Instagram. Сами же дети объяснить, что это значит не могут, однако активно пользуются этим трендом. Пользователи сети поделились, что тоже сталкиваются с подобными выкриками среди подростков.

Некоторые предположили, что если объединить вместе эти две цифры, то они используются для вызова полиции при наличии смертельного случая. В то же время некоторые пользователи указали, что из всех комментариев почти ни одно из объяснений не повторилось, поэтому действительно неизвестно, что именно это означает.

