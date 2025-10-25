Мем 'шесть-семь' заполонил британские школы: что это такое и почему учителя озадачены

Британские школы заполонил мем "шесть-семь" – слова, которые наугад выкрикивают ученики или рисуют себе эти цифры на лице. Учителя называют этот тренд "самым безмозглым". Опрос 10 000 педагогов показал, что четверо из пяти школьных преподавателей слышали эту вирусную фразу во время проведения уроков в течение недели, а среди учителей младших классов этот процент вырос до 90%.

Считается, что тренд пришел в Великобританию из США, информирует Тhе Guardian. Больше всего пострадали учителя математики, уверяют специалисты. В то же время,педагоги других предметов говорят, что упоминание страницы 67, года 1967 или любых других фраз, содержащих 6 или 7, вызывают бурный хор. Даже учителя физкультуры не могут этого избежать.

Дошло до того, что школьные преподаватели говорят, что дети должны открыть 55 страницу и добавить к этому 12.

Вирусным мем стал, когда песню использовали как саундтрек к видеоклипам звезды баскетбола NBA ЛаМело Болла, рост которого составляет 190 см.

Учитель математики в одной из лондонских школ, который выписывал наказание за неоднократное использование этого тренда в классе, сказал, что это самый громкий мем "о смерти мозга в истории", ведь он бессмысленный и является лишь поводом для некоторых детей шуметь.

Большинство опрошенных учителей указали, что не могут объяснить, что означают подобные вызовы.

Высказывание стало популярным благодаря треку американского рэпера Skrilla "Doot Doot" (6 7), который, как считается, является либо ссылкой на код полицейской радиопередачи, либо на 67-ю улицу, либо на что-то другое.

