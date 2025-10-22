Контрольные без тетрадей, шестибалльная система и учебники без примеров: украинская учительница назвала 5 вещей, которые раздражают ее в польской школе

Украинская учительница математики Елена Муха, которая работает в польской школе назвала 5 вещей, которые раздражают ее больше всего. Так, например, дети пишут контрольные на печатных листах, а не в тетрадях, и их педагог должен хранить год. По ее словам, ей уже некуда складывать бумагу.

В видео в Instagram она также делится, что ей не нравится шестибалльная система оценивания, ведь в некоторых школах 6 не ставят, а в других таких баллов много. Поэтому она не видит смысла в этом.

"Я работаю в польской школе как учительница математики и вот что меня реально бесит. Первое – контрольная без тетрадей. Все печатаю на листах и храню год. Бумаги уже некуда складывать. Второе – шестибалльная система. В некоторых школах оценку 6 почти не ставят, в некоторых наоборот, много. Какой в ней смысл?" – делится педагог.

Также она отмечает, что в учебных заведениях нет методических указаний. Несмотря на то, что есть программа, каждый учитель решает сам, как ее преподавать. Несмотря на то, что это о свободе педагога, однако иногда напоминает хаос.

Проблемой становятся и учебники, где мало типичных примеров. Если в украинских изданиях таких было много, то здесь их дают несколько в начале, а дальше школьники решают задачи. По словам педагога, это может стать препятствием, чтобы научиться считать.

Заключительной проблемой, по мнению Мухи, является то, что у учеников нет отдельной алгебры и геометрии. Дети изучают математику, при этом путаются темы, а школьники не понимают разницы, что становится проблемой в обучении.

