'Через несколько лет вы будете платить за это деньги'. Популярный блогер из Харькова доступно объяснила молодежи, почему надо учиться в школе

Популярная блогер из Харькова объяснила подросткам и детям, почему стоит не терять сейчас время и учить все, что им преподают в школе. По ее словам, во взрослом возрасте они за все упущенные знания будут платить деньги.

Инфлюенсер с никнеймом Topolya назвала основные предметы и причины, когда современные школьники захотят их выучить, когда вырастут. Среди них английский, биология, физкультура, география и даже привычное умение читать. Более подробно она это рассказала в своем видео в социальной сети TikTok.

"Обращение ко всем подросткам и детям: учитесь, пока это бесплатно! Не хочешь ходить на физкультуру? А через несколько лет будешь оплачивать абонемент в спортзал. Лень делать английский? А через несколько лет будешь платить огромные деньги, чтобы выучить этот язык, потому что выедешь за границу и ничего там не будешь понимать", – называет она разные причины, почему все эти предметы понадобятся во взрослой жизни.

Также блогер объясняет, что надо учить и биологию, чтобы позже понимать, правду ли говорит тебе врач. А географию лучше знать хотя бы для того, чтобы опозориться, когда какой-то известный блогер подойдет на улице и спросит где находится один из океанов.

Завершает свою речь она тем, что большинство взрослых сегодня тратят много денег на то, чтобы покупать себе книги, учить себя читать, потому что хотят развития. Того самого развития, которое было в школе бесплатно, но его не ценили.

