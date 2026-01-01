'Это проблема по всему миру'. Лучший учитель Украины 2021 раскрыл лайфхак, как подросткам добиться успеха в школе с TikTok

Учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize 2021 Ukraine и автор книги "Ну кто так делает?! Как научить ребенка учиться" Артур Пройдаков назвал TikTok тем, что может объединять детей и взрослых. По его мнению, увлечение короткими видео в социальных сетях – не только проблема украинских школьников, это существует во всем мире. Однако и их можно использовать во благо.

По его словам, пока в Украине не дошли до того, чтобы запретить детям до 16 лет регистрироваться в социальных сетях, стоит показывать им, что там существует не только развлекательный, но и учебный контент, который может быть полезным. Об этом он рассказал в интервью для радио "Хартия".

"Я бы все эти инструменты использовал во благо. Они есть. Да, TikTok вреден, но это не только проблема украинских детей, что они в TikTok смотрят. Это проблема по всему миру", – говорит учитель и перечисляет страны, которые уже сейчас начали запрещать пользование социальными сетями детям.

Также он добавил, что пока в Украине еще не запретили, детям можно показывать TikTok об украинском писателе Иване Семеновиче Нечуй-Левицком, украинском деятеле российского революционного движения Степане Радченко, видео о том, как легко выучить украинский язык, какие-то лайфхаки и тому подобное.

"То есть то, что покажет детям, что на этой платформе есть и тот контекст, который может усиливать в образовании", – объясняет он свое мнение.

