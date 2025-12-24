'Работодателю не интересно, знаю ли я виды сложных предложений'. Артур Пройдаков назвал самые востребованные навыки в современной жизни: что такое четыре 'К'

Учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize 2021 Ukraine и автор книги "Ну кто так делает?! Как научить ребенка учиться" Артур Пройдаков назвал навыки, которые являются самыми востребованными в современной жизни. По его мнению, будущему работодателю будут важны четыре "К": критическое мышление, коммуникации, командная работа и креативность, а не то, знает ли работник виды сложных предложений.

По словам педагога, именно эти навыки влияют на то, как человек может говорить, подать себя в прямом эфире, работать с другими людьми, какой уровень стрессоустойчивости может иметь. В интервью для радио Хартия он объяснил, что это может быть даже более важно, чем академические знания человека.

"Я называю четыре "К": критическое мышление, коммуникации, командная работа, креативность. Это одни из самых востребованных навыков в современной жизни, на которые обращает внимание работодатель. То есть ему условно не интересно, знаю ли я виды сложных предложений, но интересно, как могу говорить, вести себя в эфире, работать с другими людьми, с которыми только что познакомился", – говорит педагог.

Также он добавил, что современная жизнь меняется и сегодняшние подростки в будущем будут по несколько раз менять свою профессию, причем – кардинально.

"И я призываю родителей и учителей чаще говорить с детьми, о чем они мечтают и как видят свой успех", – говорит Пройдаков.

