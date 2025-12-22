Один из лучших учителей Украины рассказал, как правильно делать домашнее задание: этот метод пригодится во взрослой жизни

Победитель премии Global Teacher Prize 2021 года и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков поделился, что делать домашнее задание лучше всего в тот же день, когда его задали, а не откладывать на последний момент. Педагог также советует убирать гаджеты во время выполнения упражнений, чтобы не отвлекаться.

Об этом Пройдаков рассказал в интервью радио Хартия. Он отметил, что в формировании такого режима должны также помогать учителя и родители, подсказывая детям, как эффективнее организовывать свое время. Кроме того, педагог также советует планировать свою цель и разбивать ее на несколько промежуточных этапов.

"Когда мы, например, садимся, у нас два часа на домашку и я говорю: "Уберите гаджеты или поставьте авиарежим, или скачайте определенные приложения". Когда вы их убираете, у вас в это время там дерево растет, пока вы не используете телефон, например. Но вы в это время можете смело выполнить определенный вид домашнего задания", – поделился педагог.

Он объясняет, что эта привычка пригодится также и взрослым, ведь когда они начинают выполнять какую-то работу, то часто отвлекаются на звонки или сообщения, таким образом, у них возникают дополнительные дела.

Пройдаков сравнивает домашнее задание с репетицией проектных подходов. Так, у учеников есть дедлайн для выполнения, а также они должны распределить приоритетность задач. Педагог делится, что когда учился в школе, всегда выполнял сначала сложные задачи, а потом брался за то, что ему нравилось – читал литературу и выполнял упражнения по украинскому языку. Однако учитель советует школьникам найти именно тот способ, который будет для них оптимальным.

"Сделали домашку на четверг и имеем свободное время и имеем даже оценку ту же хорошую и имеем, например, какое-то внутреннее дофаминовое ощущение, что о, класс, я это сделал, я молодец", – резюмировал учитель.

