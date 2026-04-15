Черпак, кохля или половник? Как назвать большую ложку, которой наливают жидкие блюда: в сети дискуссия

Украинский язык чрезвычайно богат своими синонимическими рядами, и интересная дискуссия, которая разгорелась в Threads, наглядно продемонстрировала насколько. Пользовательница соцсети спросила у своих подписчиков, как в их регионе называют большую, специальным образом изогнутую ложку для раздачи жидких блюд.

Женщина по имени Катя Басенкова в посте поделилась, что, будучи уроженкой Крыма, привыкла называть этот предмет словом "половнік". А вот ее муж, который с Луганщины, говорит "ополонік".

Если свериться со словарем, ближе к истине оказывается муж. Правильно называть этот предмет посуды "ополоник". В слове должен использоваться типично украинский суффикс -ник-. С его помощью образуются названия профессий, занятий и определенных функциональных предметов: наставник, мрійник, уболівальник, керівник, а также вогнегасник, багажник, кип’ятильник, лічильник. Суффикс -ік- также встречается, но в иноязычных словах: академік, механік, прозаїк, хімік.

А самым распространенным вариантом ответа после правильного оказался "черпак". Словарь толкует его так: ковш, небольшой сосуд (перев. с длинной ручкой) для черпания чего-либо или количество чего-либо, набранного таким сосудом. Слово является синонимом к "ополонику", хотя в комментариях люди несколько раз показали, что называют таким образом сотейник – небольшую кастрюльку на длинной ручке или ковшик.

Встречаются также в комментариях и диалектные формы. Например "кохля" и его вариант "хохля" – слово присуще западным регионам. Словари также содержат варианты "полоник", "вареха" и "варишка".

А вот упомянутые в комментариях варианты "половник" и "поварьожка" являются русизмами. Причем второе из этих слов – это прямая калька с русского языка, а вот половником в украинском языке называют место, куда ссыпают во время сельскохозяйственных работ полову - отходы обработки зерна.

