Черты характера, которые следует развить у детей до 6 лет: результаты исследования

81% родителей считают, что учителя должны уделять время обучению вещам, не связанным с дисциплинами. В частности это касается навыков общения или текущих событий. Каждый пятый опрошенный взрослый придерживается мнения, что дети до 6 лет обязательно должны обладать такими чертами характера как честность и уважение.

Опрос показал, что финансовая грамотность возглавляет список неакадемических навыков – 61%, на которых школы должны сосредоточиться в раннем детстве, за ним идут шитье или вязание – 46% и безопасность в Интернете – 45%. Больше деталей о том, чему важно научиться детям до 6 лет, сообщило издание Тalker.

Кроме того, 9 из 10 считают, что социальные вопросы должны являться частью учебной программы для детей раннего возраста. 66% сказали, что детей следует учить о различных формах дискриминации, которые существуют в обществе, за ними следуют такие темы здравоохранения, как лечения и доступ к нему – 61% и права человека – 55%.

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37% взрослых считают, что дошкольникам нужно знать о садоводстве, 35% о кулинарии и столько же о базовом ремонте, а 34% об уборке комнаты.

Моменты, которые родители считают важнейшими для обучения в раннем обучении ребенка:

слушать профессионалов (таких как ученые, авторы, программные инженеры) – 51%

обсуждать новости – 48%

вместе читать книгу – 44%

К знаниям о текущих событиях родители включили:

изучение разных культур – 60%

окружающая среда – 49%

научные достижения и открытия – 47%

технологии – 47%.

В опросе приняло участие 2000 американских родителей детей в возрасте от 0 до 6 лет.

"Наше исследование показывает, что родители хотят распространить уроки, которые их дети изучают за пределы класса. Кроме того, что взрослые признают важность неакадемических навыков в жизни своих детей, 92% считают, что STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика) следует изучать дома так же, как и те, кто хочет, чтобы его преподавали в школе (88%). Мы выяснили, что образовательные программы высочайшего качества сосредоточены на связи "школа – дом", что способствует привлечению семьи", – сказала одна из исследовательниц.

Родители также отметили, что детям до 6 лет нужно знать о:

неравенстве в оплате труда – 42%

изменение климата – 36%

иммиграция – 28%

голод/бедность – 16%

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