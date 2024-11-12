Число детей, читающих в свободное время, резко уменьшилось в 2024 году: результаты исследования

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Число детей, читающих в свободное время, резко уменьшилось в 2024 году: результаты исследования

В 2024 году количество детей, которые указали, что читают в свободное время, резко уменьшилось. Только 34,6% указали, что проводят так досуг. В то же время, уровень удовольствия от чтения у школьников снизился на 8,8%.

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Такие результаты исследования обнародовал британский Национальный фонд грамотности на официальном сайте. В опросе приняли участие более 76 тысяч школьников от 5 до 18 лет.

Число детей, читающих в свободное время, резко уменьшилось в 2024 году: результаты исследования

40,5% учеников указали, что больше любят читать в школе. Лишь 1 из 5 (20,5%) подростков отметил, что читает что-то каждый день в свободное время. Это самый низкий уровень, зафиксированный с 2005 года. За последний год время, которое школьники выделяют на чтение, снизилось на 7,5%.

Число детей, читающих в свободное время, резко уменьшилось в 2024 году: результаты исследования

Также были проведены исследования по навыкам чтения. В нем приняли участие 3861 ребенок в возрасте от 8 до 14 лет. Дети, которые любили читать, имели более высокие средние стандартизированные показатели, чем те, кто не любит так проводить досуг.

Число детей, читающих в свободное время, резко уменьшилось в 2024 году: результаты исследования

Кроме того, ученики, читавшие каждый день, имели более высокие средние стандартизированные показатели, чем те, кто не уделял этому внимание регулярно.

Согласно статистике, которая ведется с 2005 года, девочки больше любят проводить свободное время за чтением, чем ребята. Также чаще читают дети в возрасте от 8 до 11 лет.

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