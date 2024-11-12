Число детей, читающих в свободное время, резко уменьшилось в 2024 году: результаты исследования

В 2024 году количество детей, которые указали, что читают в свободное время, резко уменьшилось. Только 34,6% указали, что проводят так досуг. В то же время, уровень удовольствия от чтения у школьников снизился на 8,8%.

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Такие результаты исследования обнародовал британский Национальный фонд грамотности на официальном сайте. В опросе приняли участие более 76 тысяч школьников от 5 до 18 лет.

40,5% учеников указали, что больше любят читать в школе. Лишь 1 из 5 (20,5%) подростков отметил, что читает что-то каждый день в свободное время. Это самый низкий уровень, зафиксированный с 2005 года. За последний год время, которое школьники выделяют на чтение, снизилось на 7,5%.

Также были проведены исследования по навыкам чтения. В нем приняли участие 3861 ребенок в возрасте от 8 до 14 лет. Дети, которые любили читать, имели более высокие средние стандартизированные показатели, чем те, кто не любит так проводить досуг.

Кроме того, ученики, читавшие каждый день, имели более высокие средние стандартизированные показатели, чем те, кто не уделял этому внимание регулярно.

Согласно статистике, которая ведется с 2005 года, девочки больше любят проводить свободное время за чтением, чем ребята. Также чаще читают дети в возрасте от 8 до 11 лет.

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