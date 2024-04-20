Читает юморески, идеально говорит по-украински и доводит до слез от смеха: темнокожий первоклассник Даниэль стал звездой сети
Первоклассник Даниэль довел до слез от смеха сеть, зачитав юмореску украинского поэта и сатирика Павла Глазового "Кухлик". В ней говорится про до сих пор актуальный для каждого украинца вопрос "мови и языка".
Темнокожий школьник с таким выражением рассказывал поэзию, что пользователи соцсети не могли удержаться от комментариев. Видео, где Даниэль рассказывает юмореску, выложила его мама Ксения Янковская в Instagram.
Женщина написала, что ее сын занял первое место на областном фестивале чтецов "Литературная гостиная в Киевской области". Некоторые из пользователей удивлялись, что мальчик говорит на идеальном украинском языке.
"Этот ребенок стоит лучших театральных сцен страны".
"Молодец! Очень приятно было слушать вас вживую (также принимал участие в конкурсе в БЦ), а родителям большое уважение. Мы должны развиваться, ведь только в таком случае будем иметь здоровое общество с европейскими ценностями! И конечно, поздравляю с первым местом".
"Боже какой парень талантливый и рассказывает невероятно".
"Браво! Великолепный мальчик, прекрасное исполнение и содержание".
"Чудо милое и умник, да еще актер. Язык выразительный, любо слушать".
Кроме того, женщина выкладывает и другие видео с сыном. В частности, в одном из них она показала, как бы учила математику в 2030 году – мальчик и мама плакали. Янковская написала, что иногда и сейчас возникают подобные ситуации.
Известно, что Даниэль ушел в первый класс 2023 года. Мальчик с детства принимает участие в фото и видеосъемках. Его мама часто выкладывает забавные и жизненные видео вместе с первоклассником.
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