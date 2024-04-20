Читает юморески, идеально говорит по-украински и доводит до слез от смеха: темнокожий первоклассник Даниэль стал звездой сети

Первоклассник Даниэль довел до слез от смеха сеть, зачитав юмореску украинского поэта и сатирика Павла Глазового "Кухлик". В ней говорится про до сих пор актуальный для каждого украинца вопрос "мови и языка".

Темнокожий школьник с таким выражением рассказывал поэзию, что пользователи соцсети не могли удержаться от комментариев. Видео, где Даниэль рассказывает юмореску, выложила его мама Ксения Янковская в Instagram.

Женщина написала, что ее сын занял первое место на областном фестивале чтецов "Литературная гостиная в Киевской области". Некоторые из пользователей удивлялись, что мальчик говорит на идеальном украинском языке.

"Этот ребенок стоит лучших театральных сцен страны".

Видео дня

"Молодец! Очень приятно было слушать вас вживую (также принимал участие в конкурсе в БЦ), а родителям большое уважение. Мы должны развиваться, ведь только в таком случае будем иметь здоровое общество с европейскими ценностями! И конечно, поздравляю с первым местом".

"Боже какой парень талантливый и рассказывает невероятно".

"Браво! Великолепный мальчик, прекрасное исполнение и содержание".

"Чудо милое и умник, да еще актер. Язык выразительный, любо слушать".

Кроме того, женщина выкладывает и другие видео с сыном. В частности, в одном из них она показала, как бы учила математику в 2030 году – мальчик и мама плакали. Янковская написала, что иногда и сейчас возникают подобные ситуации.

Известно, что Даниэль ушел в первый класс 2023 года. Мальчик с детства принимает участие в фото и видеосъемках. Его мама часто выкладывает забавные и жизненные видео вместе с первоклассником.

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