"Читайте внимательно!" Образовательная омбудсмен предупредила родителей о проблемах в частных школах и детских садах

Родители, отдающие детей в частные школы и детские сады, должны внимательно читать договор об оказании образовательных услуг и другие документы учреждения, прежде чем их подписывать. Ведь именно в этих документах могут быть прописаны условия оплаты, перевода, отчисления ребенка и расторжения договора.

Об этом предупредила омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик. В пояснении, опубликованном на официальном сайте, она сообщила, что регулярно получает обращения родителей о нарушении прав участников образовательного процесса в частных учреждениях различных уровней образования. Чаще всего речь идет о неожиданных для семьи зачислениях, отчислениях и переводах детей, а также о жестоком обращении и буллинге.

"В случаях, касающихся отчисления детей из частных учебных заведений, чтобы разобраться в ситуации, прежде всего прошу предоставить мне для ознакомления договор о предоставлении образовательных услуг", – отметила Лещик. Она пояснила, что именно договор определяет права, обязанности и ответственность сторон. В то же время родители не всегда внимательно читают его условия и документы, на которые он ссылается, а начинают детально изучать их уже после возникновения проблем.

Что стоит проверить в договоре

Перед подписанием документа омбудсмен советует обратить внимание прежде всего на обязанности родителей и учебного заведения, стоимость обучения и порядок расчетов, возможность изменения условий договора, правила его расторжения и ответственность сторон.

Отдельно стоит проверить условия оплаты: общую стоимость обучения, размер и периодичность платежей, возможность повышения цены, отсрочки или скидки. Также важно проверить условия возврата средств, уплаченных авансом.

Ключевым пунктом также являются правила зачисления, перевода и отчисления учащихся. По словам Лещик, соответствующий порядок обязательно должен быть опубликован на сайте частной школы, поэтому родителям стоит ознакомиться с ним заранее.

За что ребенка могут отчислить

Омбудсмен привела примеры условий, с которыми она сталкивалась в договорах частных учебных заведений при рассмотрении обращений родителей. В одном из них школа оставляла за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив родителей не менее чем за сутки. Среди возможных оснований отдельно указывались невыполнение учеником образовательной программы, агрессивное поведение, буллинг, оскорбительное общение с другими участниками образовательного процесса и задержка оплаты.

В другом договоре школа оставляла за собой право расторгнуть договор без объяснения причин, уведомив родителей за 10 календарных дней. Документ также содержал условие, что уплаченные за услуги средства не возвращаются, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением.

Среди других оснований для досрочного расторжения договора, которые приводит Лещик, были систематические или значительные нарушения школьных правил, длительные пропуски занятий без подтвержденных уважительных причин, низкие результаты учебы, неэтичное отношение или агрессивное поведение ученика или родителей, а также действия, которые, по мнению учебного заведения, негативно влияют на его деловую репутацию.

В то же время омбудсмен подчеркивает: родителям не стоит дожидаться конфликта со школой, чтобы выяснить, на каких условиях они согласились на обучение ребенка. "Лучше всего – обращать внимание на условия договора не тогда, когда возникают определенные проблемы или исполнителем указывается на его расторжение в одностороннем порядке, а еще до того, как происходит заключение такого договора", – подчеркнула Лещик.

Омбудсмен по вопросам образования напомнила, что подписание договора автоматически означает, что родители соглашаются с его условиями. Лещик также напомнила о необходимости тщательно изучать любые другие документы, связанные с предоставлением образовательных услуг. А в случае, если отдельные положения договора нарушают права или законные интересы родителей и учеников, чиновница порекомендовала обращаться в суд.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение, почему учителя не могут общаться с родителями в чатах на русском языке и какое наказание за это может последовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!