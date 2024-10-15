Читайте Забужко. Семь советов, как подготовиться к написанию радиодиктанта-2024

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2024 года, который состоится в пятницу, 25 октября, стала украинская писательница Оксана Забужко. Работу над текстом она уже завершила и заверила, что в нем не будет ее узнаваемого "забужковского синтаксиса" с длинными предложениями.

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Однако, участникам все же советуют тщательно подготовиться к радиодиктанту, а подсказки искать в предыдущих произведениях Забужко. Советы по подготовке украинцам дала литредактор Суспільне Культура Марина Саражи.

Читайте предыдущие произведения Забужко. Пригодятся не только книги автора, а также ее публичные выступления и интервью. Это нужно, чтобы понять авторский стиль Забужко и логику изложения мыслей.

Литредактор советует обратить внимание на "Сказку о калиновой свирели", книгу-эсей "Самое длинное путешествие", а также культовые "Полевые исследования украинского секса".

Читайте современную украинскую литературу. В тексте Радиодиктанта-2023, автором которого была Екатерина Калитко, появилась "иссеченная обстрелами посадка", а в тексте Ирины Целик 2022 года – "заклеенные крест-накрест стекла". Очевидно, текст этого года тоже будет содержать современные формулировки. Справиться с ними поможет визуальная память – легко вспомните те или иные слова и фразы, если уже на них наталкивались.

Установите приложения автокоррекции. Это может быть приложение LanguageTool или OnlineCorrector. Используя автокоррекцию определенное время, вы будете замечать ошибки, на которые раньше не обращали внимания. Но во время диктанта пользоваться ими запрещено.

Проверьте грамматические моменты, до которых не доходили руки. В электронном виде доступно действующее правописание 2019 года. Также можно заглянуть в "Пунктуационный словарь-справочник" Зеновия Терлака и толковый словарь.

Пишите радиодиктант с друзьями или коллегами. В компании делать это гораздо приятнее, тем более можно совещаться и подсказывать друг другу.

Сделайте написание удобным для себя. Организуйте процесс так, как вам будет комфортнее всего. Кто-то захочет создать торжественную атмосферу, найти любимый блокнот и удобную ручку. А кому-то будет удобно писать на обратной стороне чека.

Оставьте школьные травмы в прошлом. Неважно, сколько ошибок вы сделаете – свою работу на проверку можно даже не отправлять. Радиодиктант национального единства – это об общих ценностях, объединяющих людей разных занятий и возраста в разных уголках мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети отреагировали на объявление автора текста для Радиодиктанта-2024, которым стала Оксана Забужко. Украинцы отмечают, что литератор пишет длиннющие предложения "на полторы страницы", поэтому двоечникам будет несладко.

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