'Двоечники, держитесь!' Украинцы отреагировали на новость, что Забужко напишет текст Радиодиктанта-2024: писательница обожает длиннющие предложения

В сети отреагировали на объявление автора текста для Радиодиктанта-2024, которым станет писательница Оксана Забужко. Украинцы отмечают, что литератор пишет длиннющие предложения "на полторы страницы", так что двоечникам придется не сладко.

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Так, в Детектор медиа посоветовали нанимать репетиторов и учить молитвы, чтобы принять участие в диктанте. Именно там и привели в пример один из текстов писательницы, где предложение имеет 30 строк, 20 тире, 6 пар скобок и 7 двоеточий.

"Тексты "нашего всего" – Оксаны Стефановны – известны среди прочего длиннющими предложениями. Чувствуйте, двоечники", – написали в интернет-издании.

Не обошел вниманием автора и писатель Юрий Винничук сообщением в Facebook. Он отметил, что дело не в длине предложений, а в том, что у нас отсталое и малограмотное общество. По его словам, если бы люди читали произведения Германа Броха, Роберта Музиля, нобелиантов Жозе Сарамаго, Клода Симона и Эльфриды Елинек, то знали бы, что у Забужко не самые длинные тексты.

"Общество у нас отсталое и малограмотное. Если бы оно читало произведения Германа Броха, Роберта Музиля, нобелиантов Жозе Сарамаго, Клода Симона и Эльфриды Елинек, то с ужасом бы убедилось, что предложения у Забужко далеко не самые длинные. Другое дело разделители знаки. так, как им болтается, и в принципе там, где они и должны быть. ненавистное двоеточие – на тире", – написал Винничук.

Украинцы в комментариях высказали свое мнение по этому поводу и отмечали, что при всей гениальности должна быть мера.

"Мышление и говорение длинными предложениями это определенный признак интеллектуальной подготовки, но чувство меры с запятыми и точками – да, тоже должно быть".

"Разделительные знаки – то рудименты и атавизмы. Если вы не умеете украсить тест без знаков препинания, то проблемы не автора, а ваши – недостаточно образования. Наслаждайтесь".

"Такое будто кого-то расстреляют, если где-то не там кому поставит, или пропустит. Так что не экзамен, наконец. Зато некоторые хоть так ознакомятся с произведениями современных авторов".

"У Кортасара предложения длиннее, чем у Забужко".

Присоединилась к такому флешмобу в сети и сам автор нынешнего Радиодиктанта. Она на странице в Facebook спросила, все ли уже пошутили о "диктанте одним предложением".

"Выглядывая из-за портьеры. А уже все пошутили о "радиодиктанте одним предложением?", – написала Забужко.

Украинцы поддержали писательницу и заверили, что ждут с нетерпением текста и Радиодиктанта.

"Жду с нетерпением приобщиться, обожаю эти Ваши знаменитые Забужковские предложения, где мысль течет, словно извилистая река, и не каждому доплыть до другого берега удается".

"Я буду точно писать! Я Вас люблю!".

"Ураган "Милтон" столько шума не наделал".

"Госпожа Оксана, жду ваших длинных предложений".

Накануне украинскую писательницу спросили , будет ли состоять Радиодиктант-2024 из одного предложения. Литераторша в ответ рассмеялась и заверила, что предложений будет много. Стало известно, что текст будет посвящен 100-летию существования этой крупнейшей радиосети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто читал Радиодиктант в предыдущие годы и какой вуз установил рекорд.

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