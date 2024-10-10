'Диктант будет из одного предложения?' Забужко рассмеялась, отвечая на вопрос о теме Радиодиктанта-2024

Украинскую писательницу Оксану Забужко спросили, будет ли состоять Радиодиктант-2024 из одного предложения. Литератор в ответ рассмеялась и заверила, что предложений будет много.

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В эфире Украинского радио стало известно, что текст будет посвящен 100-летию существования этой крупнейшей радиосети. Забужко заверила, что радостно берется за текст, потому что накопилось многое по этой теме, чем хочется поделиться с участниками Радиодиктанта.

"Я старалась все-таки и под этим обзором, чтобы все-таки Забужковский стиль не слишком деформировал общие грамматические правила и все, что там положено по правописанию. Там будет много предложений. Тема как раз очень симпатичная. И я радостно собралась на эту тему высказаться и зачерпнуть все то, что за столетие Украинского радио собралось, чем хотелось бы поделиться с публикой", – сказала Забужко.

Напомним, автором текста Радиодиктанта национального единства 2024 года станет писательница Оксана Забужко. Прочтет текст поэт и военнослужащий Павел Вышебаба. 25-й радиодиктант состоится 25 октября в 11:00, ко Дню украинской письменности и языка. Стало известно, что нынешний радиодиктант состоится в 100-летие Украинского радио.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что автор Радиодиктанта-2023 назвала распространенную ошибку у украинцев.

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