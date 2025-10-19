'Что бы ты сделал, если бы попал в прошлое?' Ответ 9-летнего школьника из Энергодара поразил сеть, а учительница поставила 12 баллов

Девятилетний школьник, который выехал из оккупированного города Энергодар, поразил сеть ответом на вопрос "Чтобы ты сделал, если бы попал в прошлое?". Он написал, что если бы имел такую возможность, то отменил бы создание России.

Скриншотом этого ответа своего крестника поделилась пользователь социальной сети Threads. Учительница поставила ученику 12 баллов, и написала, что он "Умничка!".

По словам автора сообщения, на вопрос мамы, почему мальчик написал "россия" с маленькой буквы, он ответил что это не страна.

В комментариях пользователи похвалили мальчика, назвав его умным ребенком и казаком. Также писали о том, что им понравилась реакция учительницы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что видео, где папа украинской школьницы рассматривает учебник, рассмешило сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!