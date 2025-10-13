"Когда увидел уроки". Видео, где папа украинской школьницы рассматривает учебник, рассмешило сеть

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,1 т.
'Когда увидел уроки'. Видео, где папа украинской школьницы рассматривает учебник, рассмешило сеть

Видео, где папа украинской школьницы рассматривает учебник дочери рассмешило украинцев. Мужчина не сдерживал удивления, читая что-то в книге. В конце видео он махнул рукой и встал со стула.

Сообщение собрало более 200 тысяч просмотров и более 10 тысяч лайков. Выложила видео в TikTok, вероятно, жена мужа Екатерина Мосийчук. Она подписала это: "Когда увидел уроки".

Пользователи соцсети писали, что папа понял, что уроки – это сложно. А некоторые говорили, что реагирует так же на домашнее задание детей. В то же время, украинцы также делились, что после того, как делают домашку с детьми, то звонят в Министерство образования и науки.

"В пятом классе муж сел с малым учить уроки, то утром горячая линия Минобразования горела".

"Когда увидел уроки". Видео, где папа украинской школьницы рассматривает учебник, рассмешило сеть

"Концовка такая же и я еще говорю: "В ГДЗ посмотри. Потому что я такое не сделаю".

"Это мой говорил, да что там делать, пока не прочитал задание 3-го класса".

"Когда увидел уроки". Видео, где папа украинской школьницы рассматривает учебник, рассмешило сеть

сама репетитор. Но реагирую на домашку сына, как папа в конце".

"Он понял, что уроки это сложно".

"Когда увидел уроки". Видео, где папа украинской школьницы рассматривает учебник, рассмешило сеть

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что папа украинской школьницы обратился в МОН из-за стихотворения в учебнике для 3 класса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в Украинешкола