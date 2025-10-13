"Когда увидел уроки". Видео, где папа украинской школьницы рассматривает учебник, рассмешило сеть
Видео, где папа украинской школьницы рассматривает учебник дочери рассмешило украинцев. Мужчина не сдерживал удивления, читая что-то в книге. В конце видео он махнул рукой и встал со стула.
Сообщение собрало более 200 тысяч просмотров и более 10 тысяч лайков. Выложила видео в TikTok, вероятно, жена мужа Екатерина Мосийчук. Она подписала это: "Когда увидел уроки".
Пользователи соцсети писали, что папа понял, что уроки – это сложно. А некоторые говорили, что реагирует так же на домашнее задание детей. В то же время, украинцы также делились, что после того, как делают домашку с детьми, то звонят в Министерство образования и науки.
"В пятом классе муж сел с малым учить уроки, то утром горячая линия Минобразования горела".
"Концовка такая же и я еще говорю: "В ГДЗ посмотри. Потому что я такое не сделаю".
"Это мой говорил, да что там делать, пока не прочитал задание 3-го класса".
"Я сама репетитор. Но реагирую на домашку сына, как папа в конце".
"Он понял, что уроки это сложно".
