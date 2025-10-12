'Это же какая жизнь собачья?' Папа украинской школьницы обратился в МОН из-за стихотворения в учебнике для 3 класса

Папа школьницы Владимир Шевчук обратился в Министерство образования и науки из-за стихотворения в учебнике для 3 класса по программе Новой украинской школы. Поэзия называется "Двести игр", автором которой является поэт и детский писатель Иван Андрусяк.

В заметке в TikTok Шевчук зачитал стихотворение в котором говорится о гаджетах и виртуальных играх. Мужчина отметил, что позволил дочери не учить такое стихотворение и подчеркнул, что лучше бы дети изучали что-то о любви, красоте или добре. Вместо этого, школьникам рассказывают о "собачьей жизни", где нужно все время что-то учить.

"Я сказал своей дочери, что не надо такой стих учить. Я напишу записку в школу учителю, если нужно объясню, почему не нужно такие стихи учить. Это идет специально, почему не учить о добре, любви, красоте?" – сказал Шевчук.

Стихотворение Ивана Андрусяка "Двести игр"

Мой планшет – существо странное.

Все, что нужно, в нем есть:

и современное, и прогрессивное

он же снова за свое...

Здесь учебники новейшие –

я их еще и не открывал;

справочник обо всем на свете

папа сам мне скачал.

Интернет 3G, конечно, соцсети – как без них...

К задачнику скачать даже ответы успел!

Суперово все, однако

мой планшет тихонько ворчит:

"Это же какая жизнь собачья:

целый день все учит и учит!

Во мне теперь набито знаний на тысячу человек!

А об играх и не спрашивай... Хоть бы двести игр – где?!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что возмущенный сленгом директор школы из Львова обратился к педагогам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!