"Это же какая жизнь собачья?" Папа украинской школьницы обратился в МОН из-за стихотворения в учебнике для 3 класса
Папа школьницы Владимир Шевчук обратился в Министерство образования и науки из-за стихотворения в учебнике для 3 класса по программе Новой украинской школы. Поэзия называется "Двести игр", автором которой является поэт и детский писатель Иван Андрусяк.
В заметке в TikTok Шевчук зачитал стихотворение в котором говорится о гаджетах и виртуальных играх. Мужчина отметил, что позволил дочери не учить такое стихотворение и подчеркнул, что лучше бы дети изучали что-то о любви, красоте или добре. Вместо этого, школьникам рассказывают о "собачьей жизни", где нужно все время что-то учить.
"Я сказал своей дочери, что не надо такой стих учить. Я напишу записку в школу учителю, если нужно объясню, почему не нужно такие стихи учить. Это идет специально, почему не учить о добре, любви, красоте?" – сказал Шевчук.
Стихотворение Ивана Андрусяка "Двести игр"
Мой планшет – существо странное.
Все, что нужно, в нем есть:
и современное, и прогрессивное
он же снова за свое...
Здесь учебники новейшие –
я их еще и не открывал;
справочник обо всем на свете
папа сам мне скачал.
Интернет 3G, конечно, соцсети – как без них...
К задачнику скачать даже ответы успел!
Суперово все, однако
мой планшет тихонько ворчит:
"Это же какая жизнь собачья:
целый день все учит и учит!
Во мне теперь набито знаний на тысячу человек!
А об играх и не спрашивай... Хоть бы двести игр – где?!"
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что возмущенный сленгом директор школы из Львова обратился к педагогам.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!