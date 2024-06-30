Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Ежегодно ученики старшей и средней школы получают список литературы, которую преподаватели рекомендуют прочитать в течение летних каникул. В него входит перечень произведений, с которыми соискатели образования будут работать во время будущих учебных семестров.

Редакторы НУШ подготовили ориентировочный список украинской и зарубежной литературы, с которым школьники могут ознакомиться в течение трехмесячного перерыва. В подборку вошли произведения, предложенные разными представителями образования.

Рекомендуемая литература для учеников 5 класса

Иван Франко "Крашеный лис"

"Повесть временных лет"

Александр Олесь "Никита Кожемяка"

Рекомендуемая литература для учеников 6 класса

Николай Вороной "Евшан-зелье"

Леся Воронина "Тайное общество трусов, или Средство от испуга №9"

Владимир Рутковский "Джуры казака Швайки"

Рекомендованная литература для учеников 7 класса

Иван Франко "Захар Беркут"

Григор Тютюнник "Климко"

Наталья Малетич "Все кувырком. И в этом есть смысл"

Рекомендуемая литература для учеников 8 класса

Иван Карпенко-Карий "Сто тысяч"

Владимир Дрозд "Белая лошадь Шептало"

Михаил Коцюбинский "Дорогой ценой"

Рекомендуемая литература для учеников 9 класса

Украинская литература:

Иван Котляревский "Энеида"

Пантелеймон Кулиш "Чёрная рада"

Григорий Квитка-Основьяненко "Маруся"

Зарубежная литература:

Оноре де Бальзак "Гобсек"

Джонатан Свифт "Путешествия Лемюэля Гулливера" (1 часть)

Джейн Остин "Гордость и предубеждения"

Рекомендуемая литература для учеников 10 класса

Украинская литература:

Иван Нечуй-Левицкий "Кайдашева семья"

Афанасий Мирный "Разве ревут волы, как ясли полны?"

Иван Карпенко-Карий "Мартын Боруля"

Зарубежная литература:

Уильям Шекспир "Гамлет"

Стендаль "Красное и черное"

Рекомендуемая литература для учеников 11 класса

Украинская литература:

Николай Хвылевой "Я (Романтика)"

Валерьян Подмогильный "Город"

Николай Кулиш "Мина Мазайло"

Зарубежная литература:

Франц Кафка "Перевоплощение"

Альбер Камю "Чума"

Иоганн Вольфганг Гете "Фауст"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что прочесть школьникам на летних каникулах.

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