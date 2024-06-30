Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Анастасия Какун
Моя Школа
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Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Ежегодно ученики старшей и средней школы получают список литературы, которую преподаватели рекомендуют прочитать в течение летних каникул. В него входит перечень произведений, с которыми соискатели образования будут работать во время будущих учебных семестров.

Редакторы НУШ подготовили ориентировочный список украинской и зарубежной литературы, с которым школьники могут ознакомиться в течение трехмесячного перерыва. В подборку вошли произведения, предложенные разными представителями образования.

Рекомендуемая литература для учеников 5 класса

  • Иван Франко "Крашеный лис"
  • "Повесть временных лет"
  • Александр Олесь "Никита Кожемяка"
Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Рекомендуемая литература для учеников 6 класса

  • Николай Вороной "Евшан-зелье"
  • Леся Воронина "Тайное общество трусов, или Средство от испуга №9"
  • Владимир Рутковский "Джуры казака Швайки"
Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Рекомендованная литература для учеников 7 класса

  • Иван Франко "Захар Беркут"
  • Григор Тютюнник "Климко"
  • Наталья Малетич "Все кувырком. И в этом есть смысл"
Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Рекомендуемая литература для учеников 8 класса

  • Иван Карпенко-Карий "Сто тысяч"
  • Владимир Дрозд "Белая лошадь Шептало"
  • Михаил Коцюбинский "Дорогой ценой"
Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Рекомендуемая литература для учеников 9 класса

Украинская литература:

  • Иван Котляревский "Энеида"
  • Пантелеймон Кулиш "Чёрная рада"
  • Григорий Квитка-Основьяненко "Маруся"

Зарубежная литература:

  • Оноре де Бальзак "Гобсек"
  • Джонатан Свифт "Путешествия Лемюэля Гулливера" (1 часть)
  • Джейн Остин "Гордость и предубеждения"
Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Рекомендуемая литература для учеников 10 класса

Украинская литература:

  • Иван Нечуй-Левицкий "Кайдашева семья"
  • Афанасий Мирный "Разве ревут волы, как ясли полны?"
  • Иван Карпенко-Карий "Мартын Боруля"

Зарубежная литература:

  • Уильям Шекспир "Гамлет"
  • Стендаль "Красное и черное"
Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Рекомендуемая литература для учеников 11 класса

Украинская литература:

  • Николай Хвылевой "Я (Романтика)"
  • Валерьян Подмогильный "Город"
  • Николай Кулиш "Мина Мазайло"

Зарубежная литература:

  • Франц Кафка "Перевоплощение"
  • Альбер Камю "Чума"
  • Иоганн Вольфганг Гете "Фауст"
Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето

Ранее OBOZ.UA рассказал, что прочесть школьникам на летних каникулах.

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