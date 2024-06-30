Что читать ученикам 5-11 классов. Примерный список литературы на лето
Ежегодно ученики старшей и средней школы получают список литературы, которую преподаватели рекомендуют прочитать в течение летних каникул. В него входит перечень произведений, с которыми соискатели образования будут работать во время будущих учебных семестров.
Редакторы НУШ подготовили ориентировочный список украинской и зарубежной литературы, с которым школьники могут ознакомиться в течение трехмесячного перерыва. В подборку вошли произведения, предложенные разными представителями образования.
Рекомендуемая литература для учеников 5 класса
- Иван Франко "Крашеный лис"
- "Повесть временных лет"
- Александр Олесь "Никита Кожемяка"
Рекомендуемая литература для учеников 6 класса
- Николай Вороной "Евшан-зелье"
- Леся Воронина "Тайное общество трусов, или Средство от испуга №9"
- Владимир Рутковский "Джуры казака Швайки"
Рекомендованная литература для учеников 7 класса
- Иван Франко "Захар Беркут"
- Григор Тютюнник "Климко"
- Наталья Малетич "Все кувырком. И в этом есть смысл"
Рекомендуемая литература для учеников 8 класса
- Иван Карпенко-Карий "Сто тысяч"
- Владимир Дрозд "Белая лошадь Шептало"
- Михаил Коцюбинский "Дорогой ценой"
Рекомендуемая литература для учеников 9 класса
Украинская литература:
- Иван Котляревский "Энеида"
- Пантелеймон Кулиш "Чёрная рада"
- Григорий Квитка-Основьяненко "Маруся"
Зарубежная литература:
- Оноре де Бальзак "Гобсек"
- Джонатан Свифт "Путешествия Лемюэля Гулливера" (1 часть)
- Джейн Остин "Гордость и предубеждения"
Рекомендуемая литература для учеников 10 класса
Украинская литература:
- Иван Нечуй-Левицкий "Кайдашева семья"
- Афанасий Мирный "Разве ревут волы, как ясли полны?"
- Иван Карпенко-Карий "Мартын Боруля"
Зарубежная литература:
- Уильям Шекспир "Гамлет"
- Стендаль "Красное и черное"
Рекомендуемая литература для учеников 11 класса
Украинская литература:
- Николай Хвылевой "Я (Романтика)"
- Валерьян Подмогильный "Город"
- Николай Кулиш "Мина Мазайло"
Зарубежная литература:
- Франц Кафка "Перевоплощение"
- Альбер Камю "Чума"
- Иоганн Вольфганг Гете "Фауст"
Ранее OBOZ.UA рассказал, что прочесть школьникам на летних каникулах.
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