Что школьникам прочесть на летних каникулах: подборка 5 книг, которые увлекут детей

Некоторые педагоги уверены, что за любовь к чтению в значительной степени ответственны родители. С детства взрослые предлагают малышам изучать литературу с помощью книг с картинками, звуками животных и простых слов. В школе дети учат это как отдельный предмет, однако учителя всегда советуют читать дополнительно художественную литературу.

OBOZ.UA собрал подборку из 5 книг, которые увлекут школьников. Издание подойдут для учеников, которые любят читать, и захватят детей, только начинающих интересоваться литературой.

Всеволод Нестайко "Тореадори из Васюковки"

"Тореадоры из Васюковки" – первый украинский детский бестселлер. Увлекательная история о приключениях мальчиков и девочек, мечтающих о большом мире и не боящихся ничего. Подростки летают на воздушном шаре и играют в тореадоров. Они встречаются с известными людьми и устраивают свое радио. Издание будет интересно не только школьникам, но и взрослым, которые вернутся в воспоминания своего детства. Книга учит дружбе, отваге, творчеству и любви к родной земле. В то же время произведение развивает воображение учеников и прививает культуру чтения.

Труди Труит "Академия исследователей"

Главный герой – Крус Коронадо, покидает свой дом на Гавайях и поступает в престижную Академию исследователей. 12-летнего подростка ждут опасные приключения и важная миссия. Вместе со своими одноклассниками парень отправляется в кругосветное путешествие, в котором готовится новое поколение выдающихся исследователей мира.

Когда юноша прибыл в Академию, он узнает, что прошлое его семьи связано с таинственной организацией, которая может угрожать его будущему. Несмотря на интересные занятия в учебном заведении, появление новых друзей и невероятные эксперименты, Крус должен найти ответ на вопрос, кто на него охотится и почему. История понравится детям, которые любят приключения и заинтересуют школьников сюжетом.

Дэвид Фарр "Книга украденных снов"

История о главных героях Рейчел и ее брате Роберте, живущих в Краснии – стране, где книги и истории запрещены. Мальчик и девочка помогают отцу похитить запретную книгу и попадают в опасный мир. Перед тем, как схватят взрослого, он дает задание – найти последнюю недостающую страницу. Дети сталкиваются с тьмой и борются со злом. Им нужно сделать все, чтобы издание не попало в руки злого президента страны Чарльза Малстейна, ведь тогда он сможет править всем миром всегда.

В книге поднимаются вопросы счастья, оправданного риска, добра и зла.

Меган МакДоналд "Джуди Муди"

Главная героиня книги – рыжеволосая девочка по имени Джуди Муди. У школьницы часто меняется настроение и она нередко попадает во всевозможные приключения. Вместе со своим братом Стинком, лучшим другом Роки и "заклятым" врагом Фрэнком ученица учится радоваться маленьким и большим радостям. Истории полны приключения и вдохновляют школьников вскочить с места и начать воплощать большие планы в жизнь.

Джуди Муди – настоящая хулиганка, смелая и ценящая верную дружбу. Истории школьницы показывают, как не терять оптимизм и выкручиваться из любой ситуации. Непринужденный и забавный стиль повествования заставит смеяться даже взрослых.

Ауэр Маргит "Школа волшебных животных расследует"

Книга, в которой читатели знакомятся с волшебными героями. Издание понравятся школьникам, которые только начинают знакомиться с литературой. Кроме того, на последней странице ученики смогут найти интересные задания, которые помогут понять, насколько они внимательно читали. Дети будут стремиться разгадать тайну странного письма, о котором говорится в рассказе. За расследование загадки принимается опытный детектив белый медведь Мерфи. Серия с увлекательными историями заинтересует школьников.

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