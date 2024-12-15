Что читают украинские дети: исследование показало, какие книги чаще выбирают школьники

Исследование показало, что украинские дети, которые любят читать, обычно выбирают книги не из школьной программы, а то, что им самим нравится. Зачастую они выбирают фэнтези, учебные пособия, современные детективы.

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Об этом говорится в исследовании, проведенном агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги. 73% детей отметили, что больше всего им нравится читать то, что они сами выбирают

Самые популярные книги среди детей и подростков:

фантастика, фэнтези (39%),

учебники и учебные пособия (35%);

книги для детей и подростков (32%);

современные детективы (17%);

комиксы (16%);

триллеры, мистика, ужасы (14%).

Исследование также показало, что дети стали чаще, чем в прошлом году, просить взрослых купить им книгу (32% опрошенных против 21%). Детям книг меньше дарят, покупают или они берут их у себя дома из книжного шкафа. Чаще школьники стали занимать их друг у друга и брать в библиотеке.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же исследовании отмечено, что 25% опрошенных украинских детей назвали чтение своей любимой деятельностью. 36% из них отметили, что читают каждый день, а 50% – что читают несколько раз в неделю.

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