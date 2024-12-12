В Украине существенно возросло количество детей, которые читают каждый день для удовольствия. Результаты исследования

Исследование показало, что количество украинских детей, читающих ежедневно и еженедельно, увеличилось по сравнению с прошлыми годами. 25% опрошенных назвали чтение своей любимой деятельностью.

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36% из них отметили, что читают ежедневно, а 50% читают несколько раз в неделю. Исследование было проведено в сентябре 2024 года агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги.

Для сравнения, в 2020 году 57% участвовавших в исследовании детей сказали, что читают из-за того, что их заставляют родители или учителя. 40% опрошенных отметили, что иногда читают для удовольствия, а иногда – по принуждению, а 17% читают исключительно по принуждению.

В течение последнего года в Украине среди детей увеличилось количество ежедневных (на 9%) и еженедельных (на 5%) читателей. В частности:

в 2023 году 16% детей читали ежедневно, в 2024 году – 25%;

в 2023 году 36% детей читали еженедельно, в 2024 году – 41%.

Кроме того, доля детей, которые никогда не читают на досуге, уменьшилась на 5% (с 15% в 2023 году до 10% в 2024 году).

Также отмечается, что мальчики читают существенно меньше девочек. 12% мальчиков говорят, что не читают никогда (против 9% девочек). Девушки же чаще мальчиков читают ежедневно (29% против 21%).

Половина опрошенных в этом году детей (52%) указала, что читает исключительно для удовольствия. Это на 13% больше, чем в прошлом году. К тому же, чем старше дети, тем выше показатель:

среди подростков в возрасте 14-17 лет для удовольствия читают 59%;

среди детей 10-13 лет – 49%;

а среди самых маленьких (6-9 лет) – 37%.

Также исследователи выяснили, что наиболее популярной причиной чтения является желание узнать что-то новое или интересное (24%). В то же время 21% детей указали, что им просто интересно читать, а 14% отметили, что это развивает их способности (наиболее характерно для подростков от 14 до 17 лет).

Как сообщал OBOZ.UA, американские школьники вошли в четверку лучших по результатам исследования PIRLS 2021, измеряющего уровень осознанности чтения и понимания у детей. Автор украинских историй Катя Силь объяснила, что в Англии родители обязательно читают книги детям на ночь.

Для них это священный ежедневный ритуал, который практикуют более 70 лет.

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