Что делать абитуриентам, если им не удалось сдать НМТ во время основной сессии: инструкция

Поступающие, которые не смогли принять участие в основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) по уважительным причинам, в течение трех дней со дня проведения тестирования, могут подать заявление чтобы сделать это в дополнительный период. Кроме того, участникам экзамена нужно предоставить один из документов, подтверждающий причину отсутствия, которая станет основанием для допуска к дополнительной сессии.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Подать документы нужно в региональный центр оценивания качества образования с помощью почты, электронной почты, лично или через уполномоченное лицо.

Также принять участие в дополнительной сессии могут те, кто сдавал экзамен в основную сессию, однако не смог начать или завершить выполнение работы из-за резкого ухудшения здоровья, обстоятельств во временном экзаменационном центре (ВЭЦ), которые могли представлять угрозу для жизни и здоровья участников, досрочного прекращения экзамена из-за невозможности создания надлежащих условий.

Таким абитуриентам нужно подать заявление на прохождение экзамена в дополнительный период в день проведения НМТ до момента выхода из ВЭЦ или самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования.

Решение о допуске к дополнительной сессии принимает регламентная комиссия при региональном центре оценивания на основании записей, сделанных в документах ВЭЦ.

Рассмотрение представленных документов регламентная комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней с учетом дня их поступления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более 5 тысяч поступающих могут не принять участие в дополнительной сессии НМТ-2025.

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