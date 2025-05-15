Более 5 тысяч абитуриентов могут не принять участие в дополнительной сессии НМТ-2025: что случилось

Более чем пяти тысячам абитуриентов могут отказать в сдаче национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году, если они не исправят ошибки и повторно не отправят документы на проверку в персональных кабинетах. Сделать это нужно до 19 мая.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там подчеркнули, что именно такое количество абитуриентов получили сообщение о необходимости в доработке предоставленной ими информации.

"Исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно не позднее 19 мая. Если же абитуриент не устранит недостатки, на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования, ему будет отказано в регистрации для участия в НМТ", – говорится в сообщении.

Напомним, абитуриенты могли зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ с 9 по 14 мая. Сделать это могли те, кто по уважительным причинам не смог подать заявку во время основного периода регистрации, а также абитуриенты, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах или которые регистрировались в основной период, но им было отказано в регистрации.

Во время сдачи НМТ поступающим нельзя мешать другим участникам или общаться с ними, иметь при себе средства связи, флешки, мобильные телефоны, смарт-часы, списывать ответы на задания по экзамену у другого участника, а также пользоваться непредвиденными ресурсами интернета. В случае выявления таких нарушений выпускники прекратят оценивание, а их результаты будут аннулированы.

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