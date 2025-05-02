Можно ли поступить в вуз, если не сдать один из предметов на НМТ

Поступающие, которые не смогут набрать минимальные баллы по одному из предметов на национальном мультипредметном тесте, не смогут участвовать во вступительной кампании в заведения высшего образования. Как и в прошлом году, в 2025-м участникам экзамена нужно набрать не менее 15% правильных ответов по каждому из четырех предметов.

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Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко во время вебинара. К каждому из предметов будут действовать коэффициенты, влияющие на поступление.

"И в этом, и в прошлом году обязательно будут пороговые баллы. То есть вам достаточно будет набрать 15% от максимального количества тестовых баллов по каждому из учебных предметов, чтобы получить по меньшей мере 100 баллов по шкале 100-200. Если вы не набираете хотя бы этого минимума, а 15% – это минимум, то, к сожалению, вы не сможете участвовать в конкурсном отборе. Если вы не составляете один из четырех предметов, к сожалению, поступать с этими результатами вы не сможете", – сказала Вакуленко.

Руководитель УЦОКО также добавила, что в Порядке приема на обучение в вузы есть отдельный документ, которым определяются коэффициенты. Они инсталлируются на каждый из предметов. Так, по ее словам, некоторые дисциплины будут иметь большее влияние на общий результат, чем другие. Это будет зависеть от избранной поступающими специальности.

Напомним, участники НМТ-2025 будут получать приглашение на сдачу экзамена с 4 по 7 мая. В персональных кабинетах поступающих будут указаны дата и время проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что абитуриенты, которые не успеют повторить весь материал по истории Украины, не смогут получить максимальный балл на НМТ-2025.

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