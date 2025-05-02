Когда придет приглашение на НМТ-2025

Участники национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году будут получать приглашение на сдачу экзамена с 4 по 7 мая. В персональных кабинетах поступающих будут указаны дата и время проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ)

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Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) призвал участников экзамена не разглашать информацию о месте проведения НМТ по соображениям безопасности. Там также рекомендовали заблаговременно ознакомиться с приглашением, чтобы проложить маршрут в ТЭЦ, ведь поступающие, которые опоздают, не будут допущены к сдаче экзамена.

"Отмечаем, что информация о месте проведения тестирования является конфиденциальной, поэтому ее предоставляют только участникам и участникам НМТ. Поэтому из соображений безопасности просим не разглашать адреса ТЭЦ, а также не передавать свои персональные данные посторонним лицам. Особую осторожность следует проявлять в отношении телеграмм-каналов и других онлайн-ресурсов, которые предлагают якобы быстрый доступ к информации об НМТ", – говорится в сообщении УЦОКО.

Для поступающих, которые будут сдавать тестирование в Украине, в приглашении будет указано киевское время. Для тех, кто за границей – согласно местному времени населенного пункта, где находится ТЭЦ.

Дополнительный период регистрации будет проходить в течение 9-14 мая.

Напомним, абитуриенты, которые не успеют повторить весь материал по истории Украины, не смогут получить максимальный балл на НМТ-2025. Несмотря на это, участники экзамена не провалят тест в целом. В этом году тест по истории Украины охватывает весь период программы.

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