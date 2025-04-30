'Вы не провалите тест, но…' Директор УЦОКО дала совет поступающим перед НМТ-2025 по истории Украины

Поступающие, которые не успеют повторить весь материал по истории Украины, не смогут получить максимальный балл на национальном мультипредметном тесте в 2025 году. Несмотря на это, участники экзамена не провалят тест в целом.

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Об этом отметила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара. Она подчеркнула, что в этом году тест по истории Украины охватывает весь период программы.

"Из истории Украины у нас есть одно по существу изменение. Это то, что теперь тест истории Украины охватывает весь период истории Украины, всю программу. Если вы по какой-то причине не успеете повторить тот объем материала, о котором идет речь во всей программе, вы не получите максимального результата. Ведь несколько заданий все равно будет по тем темам, которые охватывают древнюю историю. Но вы не провалите тест в целом. То есть, если вы планируете получать самые высокие результаты, безусловно, вам нужно готовиться по всем по всей программе, по всему объему курса", – сказала Вакуленко.

Напомним, самым популярным предметом, который выбирали поступающие на НМТ, стал английский язык. Его предпочли 114 664 участника экзамена. Всего более 312 тысяч выпускников успешно прошли регистрацию для сдачи вступительного испытания. Вторым по популярности среди поступающих предметом стала география. Ее избрали 72 870 участников.

Меньше всего участников зарегистрировалось на прохождение физики и химии – 8886 и 2887 человек соответственно.

В основной сессии предварительно примут участие 234 841 выпускников этого года и 77 649 прошлогодних. Из всего количества участников 292 419 будут проходить тестирование в Украине, 20 071 – за рубежом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что УЦОКО обратился к поступающим из-за "официальных задач" НМТ-2025.

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