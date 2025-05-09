В Украине начался дополнительный период регистрации на НМТ-2025: сколько он продлится

Украинские абитуриенты имеют возможность зарегистрироваться на дополнительную сессию национального мультипредметного теста с 9 по 14 мая. Сделать это могут те, кто по уважительным причинам не смог подать заявку во время основного периода регистрации, а также абитуриенты, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, или которые регистрировались в основной период, но им было отказано в регистрации.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования. Для регистрации поступающим нужно воспользоваться соответствующей инструкцией и предоставить соответствующие документы.

"Зарегистрироваться в этот период могут лица, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться во время основного периода регистрации, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, или которые регистрировались в основной период, но им было отказано в регистрации", – говорится в сообщении.

В частности, необходимо иметь персональный кабинет, создать который можно благодаря приложению Дія и заполнению формы вручную. В кабинете нужно указать регистрационные данные, сведения о заведении образования, выбрать предмет на выбор, а также населенный пункт для прохождения тестирования.

После этого абитуриентам нужно загрузить копии документов, включая заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий и документа, подтверждающего уважительную причину, по которой абитуриент не зарегистрировался во время основного периода.

Итак, абитуриенты должны отправить все документы на обработку. Через некоторое время в личных кабинетах абитуриентов появится информация об успешной регистрации на сдачу НМТ или сообщение о необходимости исправить недостатки. Сделать это необходимо как можно быстрее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что участники основной сессии узнали о месте и времени проведения экзамена по НМТ.

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