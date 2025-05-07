Участники НМТ-2025 узнали о дне и месте тестирования

Все зарегистрированные участники основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) получили приглашения в своих персональных кабинетах. В письмах-вызовах указаны дата и время проведения экзамена, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ), где будет проходить тестирование.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Там призвали воздержаться от распространения информации и разглашения личных данных другим ради безопасности всех участников экзамена.

Для поступающих, которые будут сдавать экзамен в Украине, начало тестирования указано по киевскому времени. Для тех кто за рубежом – в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен ТЭЦ.

УЦОКО советует заранее ознакомиться с маршрутом и заранее спланировать доезд, ведь абитуриенты, которые опоздают на тестирование, не смогут принимать в нем участие.

Основная сессия НМТ начнется 14 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная сессия будет проходить с 14 по 25 июля.

Напомним, во время сдачи НМТ абитуриентам нельзя мешать другим участникам или общаться с ними, иметь при себе средства связи, флешки, мобильные телефоны, смарт-часы, списывать ответы на задания экзамена у другого участника, а также пользоваться непредвиденными ресурсами интернета. В случае выявления таких нарушений, выпускники прекратят оценивание, а их результаты будут аннулированы.

Более того, такие абитуриенты не смогут принять участие в дополнительной сессии и вступительной кампании этого года.

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