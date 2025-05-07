НМТ-2025: сколько баллов надо набрать для прохождения на бюджет

Абитуриентам, которые хотят поступить на бюджет, нужно набрать не менее 130 баллов по национальному мультипредметному тесту в 2025 году. В то же время, для специальностей "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Фармация (по специализациям)" необходимо иметь от 150 баллов.

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Такие условия предусмотрены Порядком приема на обучение, обнародованным Министерством образования и науки. В большинстве учреждениях высшего образования общий пороговый балл составляет 100 баллов.

Если абитуриент не наберет минимальные тестовые баллы хотя бы по одному предмету, его не допустят к вступительной кампании в 2025 году.

Как известно, проходные баллы на бюджет для каждой специальности ежегодно меняются. Государство выделяет количество мест, которое по определенному алгоритму распределяется между абитуриентами с самыми высокими баллами. Также распределение госзаказа проводится автоматически, а места отдаются абитуриентам, которые выбирают вузы, в которых они хотят учиться.

Поступающих, которые будут иметь самые высокие баллы по УМТ, могут освободить от обязательств по отработке на первом рабочем месте. Такое предложение внесло Министерство образования и науки. Количество таких абитуриентов может достигать 10-15%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что абитуриенты, которые зачислены на бюджет, не смогут получить грант на образование в 2025 году.

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