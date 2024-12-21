Что делать, если дети дерутся между собой: Карпачев назвал единственный метод, который точно сработает

В семье часто бывает такое, что дети дерутся между собой. Так они конкурируют и хотят выяснить, кто сильнее или кто лучше. В целом конкурирование – это естественный процесс, но в семье он недопустим.

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Родителям следует в таком случае ввести правило – относиться с уважением к членам семьи. Если это правило нарушается, следует ввести наказание. Таким советом поделился эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в эфире проекта "Супермама".

Он подчеркнул, что родители должны объяснять детям, что драться с членами своей семьи – не правильно, друг к другу должно быть уважение.

"Далее возникнет проблема выяснить, кто начал первый и вы не выясните этого. Наказывать стоит обоих, потому что один начал, а другой продолжил. Но тогда у детей возникнет вопрос: что делать, когда он меня задел? Тогда родителям следует сказать: "Если он тебя задел – не отвечай. Приди ко мне и тогда будет наказан только он, потому что он нарушил правило. Если он тебя задел, а ты ответил – правило нарушили оба", – посоветовал психолог.

Напомним, что ранее Карпачев выразил мнение, что у детей должен быть выбор, как им действовать в конфликтной ситуации: договариваться, просить о помощи или убегать. Однако они должны понимать, что иногда нужно бить первыми.

Многие пользователи соцсети возмутились таким советом от психолога и отметили, что такие действия могут вызвать массовую агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Карпачев дал полезный совет родителям, как уберечь ребенка от плохой компании.

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