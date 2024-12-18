'Иногда надо бить первым': Карпачев обратился к украинским матерям с советом и возмутил сеть

Дети должны иметь выбор, как им действовать в конфликтной ситуации: договариваться, просить о помощи или убегать. Однако они должны понимать, что иногда нужно бить первыми. Такое мнение высказал украинский эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев.

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Специалист в сообщении в Instagram обратился к матерям и призвал их дать детям право защищать себя таким способом, каким они могут. Более того, по словам эксперта, не все проблемы разрешимы разговорами.

"Есть люди, которые до сих пор думают, что любой конфликт можно разрешить разговорами и эту дураку пытаются впихнуть в голову детям. Нет, не любую проблему можно решить разговорами. У ребенка должен быть выбор. Он должен понимать, что иногда нужно договариваться, иногда нужно просить о помощи, иногда нужно бить первым, а иногда нужно убегать. И чем больше вариативность поведения у ребенка тем выше вероятность, что она научится разрешать конфликтные ситуации", – сказал Карпачев.

"Еще хочу обратить внимание, что такая дурость, обычно, в головах у женщин существует. Я еще от ни одного мужчины не слышал историю о том, что любой конфликт можно разрешить разговорами. А вот женщины как сошли сума. Дайте своим действиям право защищать себя в тот способ, на который они способны", – добавил он.

Много пользователей соцсети возмутились таким советом психолога и отметили, что такие действия могут вызвать массовую агрессию.

"Вот пример того, что как и автор, каждый в этом изречении видит свое. Иметь разные инструменты реагирования – ок. Но если не объяснить о прямой ответственности своих действий, то завтра через один все будут биты. Если говорить о детях и подростках, то у них мозг еще незрел, чтобы учесть силу своего удара, который может привести к неоправданным последствиям. высказывания могут быть вредными. Ведь Карпачев же сказал, что можно бить".

"Очень неожиданно от вас слышать подобное. Мы же о психически здоровых людях. А психически больные не способны адекватно решать проблемы, как и осознавать их наличие. Ничто не оправдывает насилие. Я сейчас об отношениях между детьми".

"С какого возраста ребенок способен сделать "анализ" и понять – избивать или говорить или просто отойти?".

"Хочу сказать, что эта информация только для стран, в которых нет четких правил, и законы не работают. Потому, например, в Германии, есть правила и законы работающие. И все решают на уровне разговора, правил и закона. Если ребенок бьется, плохо относится к другим то ее выгонят из школы, родители получат штраф, ребенка могут изъять из семьи или семью поставить на учет под надзор спецслужбы".

Однако не все согласились с таким мнением и отметили, что ничего плохого в таких действиях нету.

"Меня в школе пытались буллить, но это очень быстро прекратилось, потому что я дала по морде. Хотя потом и сама получила за это в ответ, но больше никто и никогда даже и не пытался что-то сказать в мою сторону и уважение ко мне было до конца школы".

"Вот интересно, если тебя избивают, издеваются, что же можно такого сказать чтобы это прекратить? Полностью согласна с господином Дмитрием, ребенок должен уметь оценивать ситуацию и тогда уже решать как действовать или противодействовать. Мир жесток и матрацев то ли девушек, то ли то ребят воспитывать нельзя".

"Моему сыну 18. У нас с детства есть правило: "Три раза говоришь, на четвертый бьешь". Это не касается ситуаций, когда кто-то нарушил его границы физически. Там бьешь сразу. Я всегда учила бить осторожно".

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